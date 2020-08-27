الحسناء "باربي" تتصدر الواجهة السياسية لـ"الحزب الاشتراكي" الصربي

موسكو - لايف ستايل
عزز الحزب الاشتراكي الصربي من هيكله في الدورة البرلمانية القادمة بوجوه جديدة تصدر بعضها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وتصدرت المحامية الشابة ألكسندرا جروزدانوفيتش، لأسابيع الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الصربية وصفحات التواصل الاجتماعي بعد تعيينها من قبل الحزب.
وبحسب موقع "newdaynews"، من المعروف أن "الاشتراكية الجميلة"، تشارك آراء زعيم الحزب ورئيس الدبلوماسية الصربية إيفيتسا داتشيتش، الذي تطلق عليه لقب "أذكى سياسي في صربيا"، بالإضافة إلى ذلك، تحترم الحسناء الصيربية رئيس يوغوسلافيا السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، وتقرأ مذكرات زوجته ميرا ماركوفيتش وتقود سيارة ألمانية، وتنشر حالاتها وصورها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلق عليها المواطنون "الباربي الصربية"، ومن الجدير بالذكر أن الحزب الاشتراكي الصربي شارك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة تحت شعار "الشباب قوة صربيا" وفاز بنحو 12٪ من أصوات التحالف مع حزب صربيا المتحدة.
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