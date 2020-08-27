لا تتجاهلوا هذه الأعراض الصحية الناتجة عن العفن الأسود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ دقيقتين

يشير العفن الأسود إلى عدة أنواع من العفن (نوع من الفطريات) التي لديها الداكن أو الأسود مظهر الأخضر. يزدهر هذا القالب في البيئات الحارة والرطبة مثل المطبخ, حمام، وأحواض. قد تزدهر أيضا على الأشياء التي تحتوي على محتوى السليلوز عالية مثل ورقة, خشب, وألواح الجبس. وعندما ينتشرالعفن في كميّات مرتفعة بشكل غير طبيعي، فإنّها يمكن أن تشكّل خطراً على صحّة البشر، ويحتمل أن تسبّب حساسيّة، منتجةً السموم الفطرية , أو تسبّب العدوى الفطريّة.

وتشمل الأصناف الأكثر شيوعا من العفن بحسب موقع smartmold:

ستاكي بوتريس: هذا هو الأكثر شيوعا متنوعة من العفن التي يشار اليها على انها تفتقر العفن ‘أيضا. وهو يزدهر في الغالب على الورق والمواد الغذائية ويسبب مشاكل في الجهاز التنفسي الأكثر خطورة ونزيف في الرئتين.

الرشاشيات: تم العثور على هذا التنوع الأكثر شيوعا في غبار المنزل ويسود المناخ الحار والرطب. وتنتج السموم الفطرية التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الرئة.

المبغثرة: على الرغم من بانتظام وجدت في الهواء الطلق, هذا التنوع يمكن أن تنمو داخل منزلك, على المنسوجات والخشب. أعراض مشابهة لتلك التي أظهرتها الربو وحمى القش.

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النوباء: ويبدو أن هذا العفن في الجهاز التنفسي العلوي، ويسبب ردود مزعجة مثل حكة في العيون, السعال, وسيلان الأنف.

البنسليوم: تم العثور على هذه الأصناف متنوعة من العفن على السجاد، الأقمشة، عازلة، وورق الجدران. آثار مماثلة لتلك التي من النوباء.

وكشفت دراسة بحثية أن تعرض الانسان للعفن الأسود يسبب أمراض خطيرة مثل الإصابة بالسرطان أو أمراض الرئة، فالعفن هو نوع من الفطريات يوجد في كل مكان تقريبا بما في ذلك الهواء، وبشكل عام لا تشكل الكميات المعتادة من العفن في البيئة خطراً كبيراً على صحة الأشخاص الأصحاء الذين لديهم وظائف نظام المناعة العادية.

الوقاية من العفن والقضايا الصحيّة الّتي تلت ذلك تتضمّن منع نموّ العفن في المقام الأوّل عن طريق تجنّب بيئة العفن الدّاعمة مثل الهواء الرّطب.من المفيد إجراء تقييم للموقع ومدى خطر العفن في البنية.الممارسات المختلفة للمعالجة يمكن اتّباعها للتخفيف من قضايا العفن في المباني، وأهمّها هو تخفيض مستويات الرّطوبة.التّخلّص من المواد المتأثّرة بعد بعد تخفيض و/أو القضاء على مصدر الرّطوبة قد يكون ضروريّاً.