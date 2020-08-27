جامعة كايمبريدج تبدأ مرحلة التجارب السريرية لإنتاج لقاح ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت جامعة كايمبريدج انها دخلت على خط إنتاج لقاح ضد كوفيد-19، بهدف إجراء تجارب سريرية على لقاحها المحتمل لفيروس كورونا في الخريف بعد أن حصلت على تمويل من الحكومة البريطانية قدره 1.9 مليون إسترليني (2.5 مليون دولار أميركي).

وقال العلماء الذين يعكفون على تطوير اللقاح إن منهجهم الذي يستخدم التسلسل الجيني لكل فيروسات كورونا المعروفة لشحذ الاستجابة المناعية قد يساعد في تجنب الآثار الضارة للاستجابة المناعية للالتهابات الشديدة.

وذكر رئيس معمل الفيروسات الحيوانية المنشأ في جامعة كايمبريدج جوناثان هيني، إننا نبحث عن نقاط ضعف… في الفيروس يمكننا استخدامها لتطوير اللقاح لتوجيه الاستجابة المناعية في الاتجاه الصحيح.

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أضاف “في النهاية نتطلع إلى صنع لقاح لن يقدم حماية من فيروس سارس-كوف-2 وحسب وإنما أيضا من فيروسات كورونا الأخرى ذات الصلة التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر”.

كما تبدأ روسيا مرحلة جديدة من التجارب السريرية للقاح “سبوتنيك في”، المضاد للفيروس المستجد، حيث ستشمل أكثر من 40 ألف إنسان بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأضاف الصندوق، الذي يدعم اللقاح، أن تجارب مماثلة ستجرى في خمس دول أخرى. وحصل اللقاح، الذي وافقت عليه روسيا، على إشادة بأنه آمن وفعال من السلطات وعلماء روس في أعقاب شهرين من تجارب بشرية على نطاق صغير، لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائجها.

ولم تثبت التجارب السريرية بعد فاعلية أي لقاح لفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد-19 رغم أن 30 لقاحا تستخدم مجموعة مختلفة من التقنيات تخضع بالفعل لتجارب على البشر.