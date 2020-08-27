إليكم قائمة بأفضل الأطعمة للحفاظ على سلامة نظر أطفالكم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

مع تطور التكنولوجيا وانغماس العالم يوما بعد يوم في الوسائل الالكترونية إن كان في مجال العمل أو الترفيه أو الاستثمار والتجارة أو حتى الدراسة، ظهرت سلبيات أخرى مرافقة لهذه الطفرة التكنولوجية ألا وهي ضعف النظر خصوصا لدى الأطفال الذين يلهون على الهواتف الذكية ويدرسون على الشاشات اللوحية مطولا.

وتؤدي الساعات الطويلة التي يقضيها الأطفال على الهواتف الذكية إلى مشاكل بصرية منذ الأعوام الأولى لا سيما أنهم في عمر النمو مما يزيد الأمر خطورة.

ووفقا لموقع “ذا هيلث” الطبي، فإنه بالرغم من الحرص على جلوس الطفل أمام تلك الأجهزة يقتصر على ساعات الدراسة فقط، وضرورة تخصيص وقت لللعب في الهواء الطلق، فهناك عدة أطعمة يجب إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي لطفلك لتقوية نظره.

البيض

ويعتبر البيض من أكثر الأكلات الغنية بفيتامين أ، ويمكن أن يساعد أيضاً في الوقاية من العمى الليلي وجفاف العين، وتساعد أيضاً الكاروتينات الموجودة في صفار البيض على تحسين الصبغة الواقية في البقعة، وهي جزء العين الذي يتحكم في الرؤية المركزية، كما يساعد الزنك الذي يعمل على المحافظة على صحة العين من اضطرابات الرؤية، ووقاية القرنية من التعرض لأي مشاكل مرضية.

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البرتقال

من الفواكه الغنية بفيتامين سي، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة لدى طفلك ومقاومته لأمراض العين والأمراض الأخرى. والذي يحافظ على صحة الأوعية الدموية الموجودة بالعين، ويقي المتقدمين في السن من التعرض لأي مشكلات صحية خاصة بصحة العين.

الأسماك

تعتبر أسماك المياه العميقة مثل السلمون والتونة والماكريل مصادر رائعة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد في الحفاظ على ترطيب العين ومنع متلازمة جفاف العين، لذلك قم بتضمين هذا الطعام في نظام طفلك الغذائي لتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي لاحقًا.

اللوز

من أفضل المكسرات لصحة العين، لاحتوائه على نسبة جيدة من فيتامين هـ ، ويقي من التعرض للإصابة بالأمراض المزمنة، مثل التنكس البقعي. وتعد المكسرات مصادرا جيدة لفيتامين “هـ”، الذي يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة يساعد في الحفاظ على بصر طفلك، لذا يجب التأكد من إدراج اللوز والفستق والجوز في نظام طفلك الغذائي.

الخضروات الورقية

نظرًا لارتفاع مستويات اللوتين والزياكسانثين، فإن الخضروات الورقية الخضراء مثل الكرنب والسبانخ لها خصائص قوية مضادة للأكسدة يمكنها محاربة الجذور الحرة في العين، وهذا بدوره يمكن أن يمنع التنكس البقعي مع تقدم طفلك في السن، لا سيما السبانخ، تحتوي على “اللوتين” الذي يقي من التعرض للإصابة بأمراض العيون المزمنة.