إنفوجراف.. الشمندر فوائد صحية مذهلة

ينتمي الشمندر أو البنجر إلى عائلة الخضراوات الدرنية التي تشبه اللفت، ويعرف بفوائده الكبيرة لصحة الإنسان.

وحسب الدراسات، فإن النترات الموجودة في عصير الشمندر قد تحسن تدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن خصوصاً، ما قد يبطئ من وتيرة تقدم مرض الخرف وأمراض الدماغ والأعصاب الأخرى.

كما يتميز الشمندر بالعديد من الفوائد الصحية للإنسان، منها تحسين الهضم وتعزيز صحة القلب، إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى يوضحها الإنفوجراف التالي:



