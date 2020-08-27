شكرا لقرائتكم خبر عن نوفافاكس الأمريكية تعلن تسجيل لقاحها لكورونا ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نوفافكس الأمريكية ستانلي إرك أنه من المتوقع تقديم طلب للحصول على الموافقة على لقاح محتمل لفيروس كورونا في ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية له إن الشركة تخطط لإنتاج جزء من اللقاح في مصنعها في التشيك ، والذي سيمنح البلاد إمكانية الوصول إلى المنتج بمجرد الموافقة عليه.

وقالت نوفافاكس يوم الاثنين إنها بدأت في تسجيل متطوعين للمرحلة الثانية من تجربة سريرية جارية لمرشح لقاح COVID-19 ، مع توقع بيانات مؤقتة في الربع الأخير من عام 2020.

وبدأت تجربة جديدة في ولاية فيكتوريا الاسترالية لتقييم لقاح محتمل ضد فيروس كورونا ويسمى اللقاح NVX-CoV2373 وهو من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية، نوفافاكس، ووفقا لتقرير لصحيفة the conversation المتخصصة في نشر الدراسات العلمية والأكاديمية ستُجرى التجربة على متطوعين في مدن ملبورن وبريسبان بإستراليا، وهي أول تجربة بشرية للقاح خاص بـفيروس كورونا يتم إجراؤه في أستراليا، يعتمد هذا اللقاح في الواقع على لقاح كان قيد التطوير بالفعل للأنفلونزا وتضمن التجربة طريقة تأثيرة ضد فيروس كورونا.

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لقاح نوفافاكس أطلق عليه الباحثين “الوحدة الفرعية" لأنه بدلاً من توصيل الفيروس بأكمله فإنه لا يسلم سوى جزء منه وهو بروتين يسمى "سبايك" الموجود على سطح الفيروس، من خلال استهداف بروتين معين وهى طريقة مهمه لتركيز الاستجابة المناعية.

كما يحتوي لقاح نوفافاكس أيضًا على مادة مساعدة تسمى Matrix-M. تعمل على إيقاظ جهاز المناعة، ولقاح نوفافاكس ضد كورونا مبني على لقاح كانت الشركة قد طورته بالفعل للإنفلونزا، يدعى NanoFlu.، والذى بدأت العمل فيه في أكتوبر من العام الماضي ووصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ، وهو المستوى الأخير من الاختبارات السريرية قبل ترخيص اللقاح تضمنت هذه التجربة 2650 متطوعًا.