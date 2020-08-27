صحة ورشاقة

نوفافاكس الأمريكية تعلن تسجيل لقاحها لكورونا ديسمبر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نوفافاكس الأمريكية تعلن تسجيل لقاحها لكورونا ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نوفافكس الأمريكية ستانلي إرك أنه من المتوقع تقديم طلب للحصول على الموافقة على لقاح محتمل لفيروس في ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية له إن الشركة تخطط لإنتاج جزء من اللقاح في مصنعها في التشيك ، والذي سيمنح البلاد إمكانية الوصول إلى المنتج بمجرد الموافقة عليه.

وقالت نوفافاكس يوم الاثنين إنها بدأت في تسجيل متطوعين للمرحلة الثانية من تجربة سريرية جارية لمرشح لقاح COVID-19 ، مع توقع بيانات مؤقتة في الربع الأخير من عام 2020.

6dde5ddd15.jpg

وبدأت تجربة جديدة في ولاية فيكتوريا الاسترالية لتقييم لقاح محتمل ضد فيروس كورونا ويسمى اللقاح NVX-CoV2373 وهو من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية، نوفافاكس، ووفقا لتقرير لصحيفة the conversation  المتخصصة في نشر الدراسات العلمية والأكاديمية ستُجرى التجربة على متطوعين في مدن ملبورن وبريسبان بإستراليا، وهي أول تجربة بشرية للقاح خاص بـفيروس كورونا يتم إجراؤه في أستراليا، يعتمد هذا اللقاح في الواقع على لقاح كان قيد التطوير بالفعل للأنفلونزا وتضمن التجربة طريقة تأثيرة ضد فيروس كورونا.

Advertisements

لقاح نوفافاكس أطلق عليه الباحثين “الوحدة الفرعية" لأنه بدلاً من توصيل الفيروس بأكمله فإنه لا يسلم سوى جزء منه وهو بروتين يسمى "سبايك" الموجود على سطح الفيروس، من خلال استهداف بروتين معين وهى طريقة مهمه لتركيز الاستجابة المناعية.

ad4c0db3f9.jpg

كما يحتوي لقاح نوفافاكس أيضًا على مادة مساعدة تسمى Matrix-M. تعمل على إيقاظ جهاز المناعة، ولقاح نوفافاكس ضد كورونا مبني على لقاح كانت الشركة قد طورته بالفعل للإنفلونزا، يدعى NanoFlu.، والذى بدأت العمل فيه في أكتوبر من العام الماضي ووصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ، وهو المستوى الأخير من الاختبارات السريرية قبل ترخيص اللقاح تضمنت هذه التجربة 2650 متطوعًا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوفافاكس الأمريكية تعلن تسجيل لقاحها لكورونا ديسمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا