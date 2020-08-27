شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية تكشف مادة كيميائية لرش الحشرات تقتل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أولية لمختبر الدفاع البريطاني "Britain's defense laboratory" ، أن مادة كيميائية تستخدم في طرد الحشرات يمكن أن تقتل سلالة فيروس كورونا المسبب لـ COVID-19.وجد العلماء في مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية (DSTL) أن Citriodiol ، المكون النشط في المواد الطاردة مثل Mosi-guard ، له خصائص مضادة للفيروسات إذا اختلط بالفيروس في المرحلة السائلة وعلى سطح الاختبار.



مادة كيمائية تقتل فيروس كورونا

وقالت الدراسة: "أدى خلط معلق الفيروس مع رذاذ Mosi-guard أو مكونات مختارة إلى انخفاض في SARS-CoV-2"، وأضافت أن "Mosi-guard أعطى انخفاضاً معنوياً، وبتركيز عالى، ولم ينتج عنه فيروس قابل للتعافي".

يتكون المبيد الحشرى Citriodiol من الزيت الموجود في أوراق وأغصان شجرة الكينا citriodora ، التي توجد في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ، وهي معروفة بالفعل بقتل أنواع أخرى من فيروس كورونا.

لم تتم مراجعة العمل من الخارج ، حيث قالت وزارة الدفاع إنه يهدف إلى العمل "كأساس للهيئات العلمية الأخرى التي تبحث عن الفيروس والحلول الممكنة".

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وأضافت الدراسة: "نأمل في إمكانية استخدام نتائج هذا البحث كنقطة انطلاق لمنظمات أخرى لتوسيع البحث وتطويره ، وكذلك لتأكيد النتائج الواردة في هذا المنشور".

وقال إنه تم إعطاء رذاذ يحتوي على مادة Citriodiol للموظفين بعد أن نصح الجراح العام بأنه "لن يسبب أي ضرر" ويجب استخدامه "كطبقة حماية إضافية" وقائية ضد التعرض للفيروس.