فيروس كورونا يمكن أن ينتشر عبر أنابيب الصرف إلى الحمامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطور جائحة الفيروس التاجي، تظهر المزيد من المعلومات حول كيفية انتشار الفيروس في المجتمع، وقد أقرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا أن فيروس كورونا 2 ، وهو الفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا (COVID-19) ، ينتشر عبر الهباء الجوي ، وهو عبارة عن قطرات صغيرة تظل معلقة في الهواء.

الآن، كشفت دراسة جديدة أن الفيروس قد ينتشر عن طريق الهباء الجوي عبر أنابيب الصرف في الحمامات، بعد أن فحص العلماء شقة مهجورة في قوانجتشو، الصين، وتضيف النتائج إلى مجموعة الأدلة التي تشير إلى أن الفيروس قابل للانتقال عبر الهباء الجوي.



انتقال كورونا عبر انابيب الصرف الى الحمامات

انتقال محمول جواكشفت العديد من الدراسات أن COVID-19 يمكن أن ينتشر من خلال الهباء الجوي في المستشفى. انتقال محمول جواكشفت العديد من الدراسات أن COVID-19 يمكن أن ينتشر من خلال الهباء الجوي في المستشفى.

يُعرَّف الانتقال المحمول جواً بأنه انتشار عامل مُعدٍ من خلال نشر نوى القطيرات (الهباء الجوي) التي تظل معدية عند تعليقها في الهواء لمسافات طويلة ووقت طويل ، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

في البداية ، قالت منظمة الصحة العالمية إن انتقال فيروس -CoV-2 المحمول جواً يمكن أن يحدث أثناء الإجراءات الطبية التي تنتج الهباء الجوي ، مثل الإرذاذ، ومع ذلك ، فقد أظهرت الأدلة الحديثة أن انتقال العدوى عن طريق الهواء يمكن أن ينتشر أيضًا في المناطق المغلقة حيث توجد تهوية سيئة ، مثل المكاتب.