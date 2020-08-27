شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: كورونا يمكن أن ينتشر فى الطائرات والرحلات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية CDC أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر فى الطائرات وذلك عن طريق حاملى الفيروس بدون أعراض الذين يمكنهم نشر الفيروس التاجي للآخرين على الرحلات الجوية، ووجدت الدراسة دليلاً على ذلك، وهو أنه على متن رحلة تقل 290 راكبا، أصيب أحد الركاب بفيروس كورونا الجديد من 6 ناقلات بدون أعراض على متن الطائرة.

الدراسة، التى نُشرت فى مجلة CDC، أجراها باحثون فى كوريا بقيادة الدكتور سونج هوان باى، واستندت إلى رحلة إجلاء من ميلانو إلى سيول فى أواخر مارس.

وبحسب موقع "إنسايدر" قبل الصعود، فحص الطاقم الطبي 310 أشخاص من المقرر سفرهم؛ 11 شخصا ظهرت عليهم الأعراض ولم يستقلوا الطائرة وتم إعطاء كل راكب قناع N95، واتبع الموظفون إجراءات صارمة لمكافحة العدوى في المطار وفي الجو.

وعندما هبطت الرحلة، تم عزل 299 راكبًا من قبل الحكومة لمدة أسبوعين واختبارهم بانتظام لـ COVID-19.

وأظهرت الاختبارات إصابة ستة ركاب لم تظهر عليهم أعراض كورونا في بداية الحجر الصحي في نهاية الحجر الصحي، وثبتت إصابة أحد الركاب الذي كانت نتيجة الفحص سلبية بعد الرحلة.

كان هذا الراكب جالسًا بثلاثة صفوف أمام الأشخاص الحاملين للفيروس بدون أعراض، وكان يرتدى قناع N95 طوال الرحلة، باستثناء تناول الطعام واستخدام الحمام واستخدم الناقلون بدون أعراض نفس المرحاض أثناء الرحلة.

كما تم عزل 18 من أفراد الطاقم وموظفي مراكز السيطرة على الأمراض في كوريا وكانت جميع الاختبارات سلبية طوال الدراسة.

بسبب السيطرة الصارمة على العدوى والحجر الصحي بعد الرحلة، خلص الباحثون إلى أن المريض المصاب حديثًا من المحتمل أن يكون قد أصيب بالفيروس أثناء الرحلة.

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ووجدت دراسة التحقق من الصحة التي نظرت في رحلة ثانية نفس النتيجة، حيث من المحتمل أن يصيب ثلاثة مرضى بدون أعراض راكبًا آخر.

وما يبدو أقل وضوحًا هو كيفية انتقال الفيروس بالضبط... وقال الباحثون إن المرشحات عالية الكفاءة لتوقيف الجسيمات على الطائرات، والتى تزيل الميكروبات من إعادة تدوير الهواء على متن الطائرات، تجعل النقل الجوى صعبًا بين الركاب الجالسين من المحتمل أن يكون ذلك قد ساهم في حقيقة إصابة راكب واحد فقط.

ومن المحتمل أن يكون انتقال العدوى ناتجًا عن لمس سطح ملوث، أو أثناء الصعود أو النزول أو أثناء المشي في الممرات.

وكتب الباحثون: "هناك ما يبرر مزيدًا من الاهتمام للحد من انتقال COVID-19 على متن الطائرات.. تشير نتائجنا إلى أن اللوائح العالمية الصارمة للوقاية من انتقال COVID-19 على متن الطائرات يمكن أن تمنع حالات الطوارئ الصحية العامة".

وقد طورت شركات الطيران مجموعة متنوعة من الأساليب للتخفيف من مخاطر انتقال كوفيد 19 على الرحلات الجوية، حيث تحاول غرس ثقة الجمهور وتشجيع الناس على العودة إلى الطيران.

وتطلب كل شركة طيران أمريكية كبرى من الركاب ارتداء أقنعة أثناء وجودهم على متنها يقوم البعض، بحظر المقاعد الوسطى من أجل تسهيل التباعد الاجتماعي ونفذت جميع الشركات أنظمة تنظيف وتطهير جديدة.

ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن هناك مجالًا للتحسين، خاصة وأن الركاب الذين لا تظهر عليهم أعراض قد يلوثون الأسطح أثناء الرحلات الجوية، أو قد لا يتعاونون مع متطلبات القناع.

وقدم الباحثون ثلاثة اقتراحات للتخفيف من المخاطر: "أولاً ، يجب ارتداء الأقنعة أثناء الرحلة، ثانيًا نظرًا لأن الاتصال مع الأسطح الملوثة يزيد من مخاطر انتقال فيروس SARS-CoV-2 بين الركاب، فإن نظافة اليدين ضرورية لمنع العدوى، ثالثًا يجب الحفاظ على المسافة قبل الصعود إلى الطائرة وبعد النزول منها ".