شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تصرح باستخدام أول اختبار لكورونا يشبه اختبار الحمل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أمس تصريحًا باستخدام الطوارئ لأول اختبار مستضد لفيروس كورونا، حيث يمكن قراءة النتائج مباشرة من بطاقة الاختبار، وهو تصميم مشابه لبعض اختبارات الحمل، هذا التصميم البسيط سريع وفعال لمقدمى الرعاية الصحية والمرضى.

وقال جيف شورن، العضو المنتدب ومدير مركز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأجهزة والصحة الإشعاعية: "يعد اختبار مستضد كوفيد 19 الجديد هذا إضافة مهمة للاختبارات المتاحة لأنه يمكن قراءة النتائج فى دقائق، مباشرة من بطاقة الاختبار وهذا يعنى أن الناس سيعرفون ما إذا كانوا مصابين بالفيروس فى الوقت الفعلى تقريبًا نظرًا لتصميمه الأبسط والعدد الكبير من الاختبارات التى تتوقع الشركة إجراؤها فى الأشهر المقبلة".

وأضاف "يعد اختبار المستضد الجديد هذا تقدمًا مهمًا فى مكافحتنا للوباء".

كيف يعمل الاختبار الجديد؟

يقوم أحد مقدمى الرعاية الصحية بمسح أنف المريض وتدوير العينة على بطاقة اختبار مع إضافة كاشف اختبار بعد الانتظار لمدة 15 دقيقة، يقرأ مقدم الرعاية الصحية النتائج مباشرة من بطاقة الاختبار سطر واحد يشير إلى نتيجة سلبية؛ يشير سطرين إلى نتيجة إيجابية.

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أين يمكن استخدامه؟

يمكن استخدام هذا الاختبار فى أماكن الرعاية، مثل عيادة الطبيب أو غرفة الطوارئ أو بعض المدارس وتم ترخيص هذا الاختبار للاستخدام فى المرضى المشتبه فى إصابتهم بـ COVID-19 من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم فى غضون سبعة أيام من ظهور الأعراض.

وبالنظر إلى الطبيعة البسيطة لهذا الاختبار، فمن المحتمل أن تكون هذه الاختبارات متاحة على نطاق واسع.

ووفقًا للشركة المصنعة للاختبار Abbott، فإنها تخطط لإجراء ما يصل إلى 50 مليون اختبار شهريًا فى الولايات المتحدة فى بداية أكتوبر 2020.

تفاصيل الاختبار

تعتبر اختبارات المستضد محددة جدًا، لكنها ليست حساسة مثل الاختبارات الجزيئية نظرًا لاحتمال انخفاض الحساسية مقارنةً بالمقايسات الجزيئية ، قد يلزم تأكيد النتائج السلبية من اختبار المستضد باختبار جزيئي قبل اتخاذ قرارات العلاج. يجب مراعاة النتائج السلبية من اختبار المستضد فى سياق الملاحظات السريرية وتاريخ المريض والمعلومات الوبائية.

وقد قامت FDA بإصدار إذن الاستخدام في حالات الطوارئ لشركة Abbott Diagnostics Scarborough.