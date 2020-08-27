شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نوبات الربو عند الأطفال بعد العودة للمدارس بسبب كورونا وعدم المتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "The Sun" البريطانية، أن نوبات الربو القاتلة سترتفع إلى مستويات غير مسبوقة عندما يعود الأطفال إلى المدرسة بعد أزمة فيروس كورونا "كوفيد19".

وأكد الأطباء أن تعطيل الرعاية الأساسية للربو كنتيجة غير مباشرة لوباء فيروس كورونا Covid-19 يمكن أن يعرض آلاف الأطفال للخطر.

وتقدر المنظمة الخيرية الرائدة فى مجال الجهاز التنفسى فى المملكة المتحدة،Asthma UK ، أن ما يصل إلى 133.800 ألف طفل فى إنجلترا فاتهم المراجعة السنوية، مؤكدين أنه أثناء الفحوصات الروتينية، يتم فحص تقنية استنشاق الطفل وتزويدهم بخطة عمل محدثة للربو.

ويقول الخبراء إنها ضرورية لإبقاء الأطفال المصابين بالربو بصحة جيدة وخارج المستشفى، لكن المراجعات علقت لمدة 3 أشهر استجابة للوباء.

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احصل على الفحص..

وتدعو المؤسسة الخيرية الآن الآباء إلى الاتصال بطبيبهم لإعادة جدولة مراجعة الربو لدى أطفالهم لتقليل مخاطر الإصابة بنوبة ربو محتملة تهدد الحياة، يأتى هذا قبل شهر سبتمبر عندما يرتفع عدد الأطفال المصابين بالربو الذين يدخلون المستشفى.

وتشير الأرقام إلى أن عدد المواعيد المتعلقة بـ"ربو العودة إلى المدرسة" ستضاعف 3 مرات فى إنجلترا في سبتمبر، هذا الارتفاع بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و 14عامًا، مع احتمال أن يزور الأولاد ضعف احتمال زيارة الفتيات للطبيب العام مع تفاقم الأعراض، حيث يتعرض الأطفال لفيروسات جديدة، والتي يمكن أن تكون جميعها مسببات للربو.

وقالت الصحيفة يساعد الدواء الوقائى على تهدئة الالتهاب الكامن في رئتي الطفل، لذلك إذا أصيبوا بفيروس شائع، فمن غير المرجح أن يحدث الربو لديهم، وقد يؤدي نسيان تناوله إلى جعل الممرات الهوائية للأطفال أكثر حساسية للمحفزات عند عودتهم إلى المدرسة.

وتحث الجمعية الخيرية آباء الأطفال المصابين بالربو على التصرف الآن للوصول إلى روتين جيد مع الأدوية الوقائية قبل عودتهم للمدرسة.

وقالت إيما روباتش، رئيسة قسم الاستشارات الصحية في مؤسسة Asthma UK: "ما لم يتحرك الآباء الآن، يمكن أن ترتفع نوبات الربو إلى مستويات غير مسبوقة عندما يعود الأطفال إلى المدرسة، مضيفة لقد غاب الأطفال بالفعل عن الكثير من المدارس بسبب الوباء، لذا من الضرورى أن يضمن الآباء أنهم مستعدون للعودة إلى الفصل الدراسى من خلال التأكد من تناولهم الأدوية الوقائية كل يوم.

وأضافت إذا تراجع تناولهم الدواء بشكل روتينى فقد حان الوقت للعودة إليه بشكل عاجل، لتجنب دخول المستشفى عند بدء الفصل الدراسي.