خبراء روس يعلنون عن تطوير جهاز بيولوجي يمكنه اكتشاف الفيروسات المرضية في الهواء

الخميس 27 أغسطس 2020

أعلن خبراء روس عن تطوير جهاز بيولوجي يمكنه اكتشاف الفيروسات المرضية في الهواء، بما فيها الفيروسات التاجية والبكتيريا والسموم خلال 10-30 دقيقة.



وقال ألكسندر نوفيكوف، المدير العام لمصنع زفيريف بمدينة كارسنويارسك، التابع لمؤسسة "روستيخ"، إن هذا الجهاز ابتكره خبراء المصنع بالتعاون مع خبراء مركز "جاماليا" لبحوث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وقد انتهت اختبارات الجهاز في شهر يونيو 2020، وفقا لموقع "فيستي رو" الروسي.

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ويمكن استخدام الجهاز الذي يطلق عليه اسم "Detector-BIO" لضمان السلامة البيولوجية في أماكن تجمعات الناس مثل مترو الأنفاق ومحطات القطار والمطارات وخلال إقامة الفعاليات العامة.

وأشار الموقع إلى أن الجهاز الجديد فريد من نوعه، ويمكنه اكتشاف نحو 86 نوعا من الفيروسات التاجية والبكتيريا والسموم في الهواء بنفس الوقت.

ويعمل الجهاز بصورة أوتوماتيكية ويستخدم طريقتين للتحليل هما: تفاعل البلمرة المتسلسل والتألق المناعي.