اغرب طرق خسارة الوزن برجيم الشوكولا والتشيبس 

لا يمكن خسارة الوزن واستعادة الرشاقة ونحت الجسم بطريقة صحية من دون التخلي عن العادات الحياتية والغذائية السيئة. ولهذا يجب التوقف عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون. كما من المهم تنظيم مواعيد الوجبات وشرب كمية كافية من الماء وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً او ساعة واحدة من 3 الى 4 مرات اسبوعياً. وفي موازاة ذلك من المفيد اتباع بعض الحميات المؤقتة قصيرة الامد والتي تسرع عملية خسارة الوزن ونسف الدهون ومنها بعض الطرق الغريبة مثل رجيم الشوكولا والتشيبس.

طريقة رجيم الشوكولا والتشيبس



يعتبر هذا الرجيم من اكثر انواع الحميات غرابة وهو يساعد على خسارة الوزن الزائد في مدة لا تزيد على اسبوع واحد. وفي هذه الحالة يمكن فقدان ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات. اما طريقة تطبيقه فهي سهلة لكن من الضروري الالتزام بالخطوات من دون ارتكاب الاخطاء. كما يجب عدم المبالغة في تناول هذين النوعين من المأكولات والانتباه الى الكميات المحددة في البرنامج.

اليوم الأول



الفطور. كوب حليب مع حبوب الفطور الخالية من السكر، بضع قطع من التشيبس.

وجبة خفيفة. مربعان من الشوكولا الداكن.

الغداء. طبق متوسط الحجم من الارز الاسمر المطهو على البخار، كوب من شوربة الخضار المحضرة من دون زيوت.

وجبة خفيفة. حبة تفاح مع قطعة شوكولا وبضع قطع من التشيبس.

العشاء. طبق صغير من الحمص المتبل، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، طبق متوسط الحجم من السلطة.





اليوم الثاني

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم.

وجبة خفيفة. كوب من عصير طبيعية مع قطعتين صغيرتين من الشوكولا الداكن او العادي و4 رقاقات من التشيبس.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي الخالي من الدهون، طبق متوسط الحجم من الشوربة المحضرة من دون دسم.

وجبة خفيفة. ثمرة فاكهة موسمية مع 4 رقاقات من التشيبس.

اليوم الثالث



الفطور. بيضة مسلوقة من دون ملح.

وجبة خفيفة. نصف ثمرة موز مع قطعتين صغيرتين من الشوكولا و4 الى 5 رقاقات من التشيبس.

الغداء. طبق متوسط الحجم من الخضار المطهوة على البخار، طبق من السلطة او الشوربة الخالية من الدهون.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر، قطعتان من الشوكولا الداكن.

العشاء. طبق صغير من التونا، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر.



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اليوم الرابع



الفطور. كوب من الحليب قليل الدسم، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة منخفضة السعرات الحرارية، قطعة متوسطة الحجم من التوست الكامل.

وجبة خفيفة. كوب عصير طازج مع قطعة من الشوكولا و5 رقاقات من التشيبس.

الغداء. طبق متوسط الحجم من الارز المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب شوربة خال من الدسم.

وجبة خفيفة. ثمرة فاكهة موسمية مع 4 رقاقات تشيبس.

العشاء. طبق كبير من السلطة مع التونا.

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اليوم الخامس

الفطور. طبق متوسط الحجم من الفول المدمس، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة. قطعتان متوسطتا الحجم من الشوكولا مع 4 رقاقات من التشيبس.

الغداء. طبق صغير من الارز المطهو على البخار، قطعة من اللحم او الدجاج المشوي من دون زيوت، كوب شوربة خضار من دون دسم.

وجبة خفيفة. كوب زبادي مع قطع من فاكهة موسمية و4 رقاقات تشيبس.

العشاء. طبق سردين من دون زيت، طبق سلطة متوسط الحجم مع صلصة الليمون وزيت الزيتون.



اليوم السادس



الفطور. بيضة مسلوقة واحدة من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر.

وجبة خفيفة. 6 قطع من التشيبس.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون جلد مع صلصة خفيفة، طبق سلطة.

وجبة خفيفة. قطعتان من الشوكولا الداكن، حبة تفاح متوسطة الحجم.

العشاء. حبتا بطاطا صغيرتان مسلوقتان او مشويتان، قطعة متوسطة الحجم من نوع شوكولا داكن.



اليوم السابع

الفطور. كوب حليب قليل الدسم مع حبوب فطور خالية من السكر.

وجبة خفيفة. حبة تفاح مع قطعتين صغيرتين من الشوكولا الداكن.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، حبة بطاطا مسلوقة متوسطة الحجم، طبق سلطة متوسط الحجم مع صلصة الليمون وزيت الزيتون.

وجبة خفيفة. قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، طبق متوسط الحجم من السلطة. وبعد الانتهاء من هذا الرجيم ومن اجل خسارة الوزن بطريقة صحية وعدم استعادته، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.







