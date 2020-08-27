شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس مجلس إدارة «تيك توك» بسبب ضغوط ترامب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس مجلس إدارة «تيك توك» كيفن ماير، مساء الأربعاء، استقالته من شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة وتواجه ضغوطا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وكتب ماير في رسالة إلى الموظفين: «أعلن لكن بحزن قرار مغادرة الشركة».

وتأتي استقالة ماير بعد القرارات التي اتخذها ترامب ضد التطبيق الصيني لتقاسم تسجيلات الفيديو الذي يتهمه بالتجسس لحساب بكين.

وتتضمن مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشر على «تيك توك» كل المواضيع الخفيفة بدءا من روتين الرقص ودروس صبغ الشعر إلى النكات حول الحياة اليومية والسياسة، وقد تم تنزيله 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة حول العالم.

ويتّهم ترامب تطبيق «تيك توك» بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم وبالتجسس على شركات.

وكان تطبيق تيك توك أقام قضائية ضد إدارة ترامب بسبب أمره التنفيذي بحظر تعاملاته في الولايات المتحدة ووصفه بأنه حيلة لإشعال الخطاب المعادي للصين مع سعيه للفوز بفترة جديدة. ورفض تطبيق تيك توك وشركته الأم بايت دانس موقف البيت الأبيض الذي يمثل تهديدا للأمن القومي وقالا إنهما اتخذا «تدابير استثنائية لحماية خصوصية وأمن المستخدمين الأمريكيين لبيانات تيك توك».

ووصف التطبيق والشركة المالكة دعوة ترامب في أمره التنفيذي الصادر في السادس من أغسطس بحظر تيك توك بوصفها وسيلة لتعزيز «حملته الأوسع للخطاب المعادي للصين» قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل، التي يسعى فيها للفوز بفترة ثانية.وقال تطبيق تيك توك في تدوينة «لا نعتبر مقاضاة الحكومة الأمريكية أمرا هينا.. ولكن لا يوجد أمامنا خيار.. بسبب الأمر التنفيذي الذي يهدد بفرض حظر على عملياتنا بالولايات المتحدة».

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