هل يمكن لفيروس COVID-19 فى مياه الصرف الصحى أن يكون معديًا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تشكل مياه الصرف الصحى، التي تحتوي على فيروسات كورونا تهديدًا خطيرًا، وفقًا لدراسة عالمية جديدة بقيادة باحثين من معهد زوكربيرج لأبحاث المياه في جامعة بن جوريون في النقب (BGU) .

تُقيِّم الورقة الجديدة ، التي نُشرت في مجلة Nature Sustainability ، من خلال تعاون دولي يضم 35 باحثًا ، الدراسات الحديثة حول فيروسات كورونا في مياه الصرف الصحي والأمراض المعدية السابقة المنقولة جواً ، بما في ذلك السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والهدف هو تقييم التهديدات المحتملة، وسبل البحث والحلول الممكنة ، وكذلك الحصول على وجهات نظر مفيدة للمستقبل.



هل ميله الصرف معدية

يقول المؤلف الرئيسي الدكتور Edo Bar-Zeev من BGU Zuckerberg Institute: "هناك سبب كافٍ للقلق بشأن طول مدة بقاء فيروسات كورونا في مياه الصرف الصحي وكيف تؤثر على مصادر المياه الطبيعية"، وهل يمكن أن تحتوي مياه الصرف الصحي على عدد كافٍ من فيروسات كورونا لإصابة الناس؟ الحقيقة البسيطة هي أننا لا نعرف ما يكفي ويجب تصحيح ذلك في أسرع وقت ممكن".

يشير الباحث الرئيسي بالدراسة، إلى أن مياه الصرف الصحي التي تتسرب إلى مجاري المياه الطبيعية قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى عن طريق الرذاذ المحمول بالهواء، وبالمثل ، يمكن أن تصبح مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة لملء مرافق المياه الترفيهية ، مثل البحيرات والأنهار ، مصادر للعدوى أيضا، وبالتالى يمكن أيضًا أن تكون الفواكه والخضراوات المروية بمياه الصرف الصحي التي لم يتم تطهيرها بشكل صحيح طريقًا للعدوى المباشرة.

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يوصي فريق البحث بإجراء بحث فوري وجديد لتحديد مستوى العدوى المحتملة ، إن وجدت ، ومدة بقاء فيروسات كورونا في المسطحات المائية المختلفة والرش.

وأوضح الفريق البحثى إلى أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي تحتاج إلى ترقية بروتوكولات العلاج الخاصة بها ، وفي المستقبل القريب أيضًا تتقدم نحو المعالجة الثلاثية من خلال أغشية الترشيح الدقيقة والفائقة ، التي تزيل الفيروسات بنجاح".

لتتبع تفشي COVID-19، تبدأ فيروسات كورونا بالظهور في البراز قبل ظهور أعراض أخرى مثل الحمى والسعال لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض.