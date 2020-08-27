شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يقدم نصائح مهمة قبل إجراء عملية «تكميم المعدة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، بضرورة إجراء الحمية الغذائية وممارسة الرياضة قبل إجراء عملية تكميم المعدة للتخلص من السمنة والوزن الزائد.
وأضاف الجهني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن عملية تكميم المعدة إحدى خيارات علاج السمنة وخاصة المفرطة، وذلك بعد الحمية الغذائية والرياضة.
وأشار إلى أن فقدان الوزن قد يساعد في ضبط ضغط الدم، ولكن قبل إجراء عملية تكميم المعدة يجب التأكد من وظيفة الغدة الدرقية وعمل التقييم المناسب.
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