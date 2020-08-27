شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين "د" لا يمنع نوبات الربو الحادة عند الأطفال.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أجراها باحثين في مستشفى UPMC للأطفال في بيتسبرج الأمريكية أن مكملات فيتامين (د) لا تمنع نوبات الربو الحادة لدى الأطفال المعرضين للخطر، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.ووفقًا للباحثين فقد وجدوا أن مكملات فيتامين د لا تمنع نوبات الربو الحادة لدى الأطفال المعرضين للخطر، وتشير النتائج إلى أن استخدام مكملات فيتامين (د) لتحسين الوقت لتفاقم الربو الحاد لدى الأطفال المصابين بالربو وانخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم ، قد لا يعمل.

تم نشر نتائج الدراسة في JAMA "مجله علمية" حيث أجرى الباحثون تجربة لتحديد ما إذا كان فيتامين د يمكن أن يحسن الوقت لتفاقم حاد لدى الأطفال المصابين بالربو وانخفاض مستويات فيتامين د.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة خوان سي سيليدون ، دكتوراه في الطب ، رئيس قسم أمراض الرئة للأطفال الطب في مستشفى UPMC للأطفال في بيتسبرج " لم تظهر أي فائدة للأطفال الذين يعانون من انخفاض معتدل في مستويات فيتامين د ".

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نصائح للحفاظ على صحة رئتي طفلك

النظام الغذائي الصحي: يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الشخص، ولا يُستثنى من ذلك الأطفال يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور واللحوم الخالية من الدهون والحليب ومنتجات الألبان وما إلى ذلك في تزويد طفلك بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها للبقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية.

النوم : النوم مفيد للغاية للبقاء بصحة جيدة جسديًا وعقليًا. يجب أن يحصل الأطفال على 9-10 ساعات من النوم في اليوم، ويجب أن تكون مواعيد قيلولة ونومهم متسقة لتجنب أي مشاكل.

النشاط البدني المنتظم : النشاط البدني المنتظم ، وخاصة تمارين القلب التي تزيد من معدل ضربات القلب مؤقتًا مهمة للأطفال لتقوية القلب والرئتين، يعد الجري أو ممارسة الرياضات مثل كرة الريشة وكرة القدم وكرة السلة ، أو حتى مجرد بعض تمارين التنفس المنتظمة في المنزل أثناء الوباء أمرًا مهمًا بالنسبة لهم للبقاء بصحة جيدة، ضع جدولًا وتمرنًا معهم لجعله ممتعًا ومتسقًا.

الفحوصات الطبية المنتظمة : بالنسبة للأطفال الذين يعانون من ظروف صحية حالية ، من المهم التأكد من عدم تخطيهم لفحوصاتهم الطبية المنتظمة.