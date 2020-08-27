اكتشاف أجسام مضادة قد تحمى من COVID-19

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اكتشاف اجسام مضادة قد تحمى من كورونا
وقبل 16 عامًا ، طورت MassBiologics جسمًا مضادًا أحادي النسيلة IgG كان فعالًا ضد فيروس مشابه، السارس (الذي كان SARS-CoV ، أول متلازمة تنفسية حادة وخيمة ناجمة عن فيروس كورونا جديد)، و تسبب فيروس السارس الأول في مرض ينذر بالخطر ولكنه اختفى بعد ذلك ؛ MassBiologics ، التي كانت جاهزة في ذلك الوقت لبدء تجربة سريرية ، حفظت المواد البحثية المرتبطة بهذا العمل.
عندما تم التعرف على -CoV-2 وبدأ في الانتشار ، أدرك باحثو MassBiologics أن أول MAB قد يساعد في هذه العدوى الجديدة. لقد أطلقوا عملية إحياء برنامج السارس القديم ، واستعادة خلايا الورم الهجين المجمدة التي تم تطويرها قبل 16 عامًا ، وتذويبها وتحديد ما إذا كان ما يعمل لفيروس كورونا الجديد سيعمل مع آخر.
وعلى الرغم من وجود تشابه بنسبة 90 % بين الفيروسين التاجي ، إلا أن الجسم المضاد أحادي النسيلة لم يُظهر أي ارتباط بالفيروس التاجي الحالي. ثم قامت MassBiologics بتقييم MAB آخر من ذلك العمل السابق ، والذي كان أيضًا ضعيف الفعالية.
الأبحاث كشفت عن جسم مضاد فريد من نوع IgA يمكن تطبيقه من خلال إدارة الغشاء المخاطي ، جنبًا إلى جنب مع العلاجات الأخرى التي يتم إدارتها بشكل نظامي لحماية الغشاء المخاطي المباشر."
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