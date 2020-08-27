هندية تطلب الطلاق لسبب غريب: زوجي يبالغ في تدليلي

الخميس 27 أغسطس 2020

تشكو بعض الزوجات من قسوة الأزواج معهن، للدرجة التي تدفعهن إلى طلب الطلاق، لكن زوجة هندية طلبت الطلاق لسبب مغاير تماما، اعتبره الكثيرون واحدا من أغرب أسباب الطلاق.



فقد طلبت سيدة هندية مسلمة من محكمة شرعية تمكينها من الطلاق، لأن زوجها يحبها بشدة.

وذكر موقع "أوديتي سنترال" الهندي أن السيدة، التي لم يكشف عن هويتها، والتي تعيش في منطقة سامبال بولاية أوتار براديش الهندية، تقدمت مؤخرًا إلى محكمة سامبال الشرعية لطلب الطلاق من زوجها بعد زواج لم يدم سوى 18 شهرا فقط.

وعندما طلب القاضي من الزوجة بيان سبب طلبها الطلاق، قالت المرأة إن زوجها يدللها كثيرًا ولم يرفض لها طلبا قط ولم يصرخ في وجهها مطلقا، الأمر الذي وجدت أن من المستحيل قبوله.

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وأضافت أن ما زاد الطين بلة هو قيام الزوج بمهامها أيضا من طهي وتنظيف، ومساعدتها في الأعمال المنزلية المختلفة. وقالت "سئمت من كل ذلك"، وطلبت من أعضاء المحكمة إنهاء زواجها.

وقالت المرأة، بحسب الموقع، "إنه لا يصرخ في وجهى ولا يغضبني في أي شأن، حتى أنه يطبخ لي ويساعدني أيضًا في أداء الأعمال المنزلية.. كلما ارتكبت خطأ يسامحني، كنت أريد أن أختلف معه حول قضية ما، لا أستطيع تحمل الحياة مع زوج إمعة يوافق على كل ما أقوله".

بعد سماع طلب السيدة، رفض قضاة المحكمة الشرعية طلبها على الفور، ووصفوه بأنه "تافه"، وطلبوا من الزوجين تسوية خلافاتهم بأنفسهم.

لكن السيدة لم تتوقف عند هذا الحد بعد رفض طلب الطلاق، حيث توجهت على الفور إلى مجلس القرية، الذي رفض أعضاؤه أيضًا اتخاذ قرار بشأن الأمر بعد سماع أسبابها.

وقالت صحيفة "ديانيك جاجران" الهندية إن الزوج أكد إنه لم يرتكب أي خطأ، لأن كل ما يريده هو أن يكون زوجًا مثاليا.

لهذا يرى البعض أن الخلافات بين الحين والآخر أشبه بـ "بهارات" الحياة الزوجية، وتسهم في نضج العلاقة. لكن الأمر يحتاج لقدر كبير من الحكمة حتى لا تأتي الخلافات بنتيجة عكسية.