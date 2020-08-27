شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تنميل الذراعين عديدة منها مشاكل الدورة الدموية أو العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنميل الذراعين هو حالة غير طبيعية تشعر فيها بفقدان الإحساس في أحد الذراعين أو كلاهما، وقد يمتد الإحساس على طول الذراع وإلى اليدين والأصابع، ويحدث تنميل الذراعين عادة من نقص إمداد الدم للمنطقة أو تلف الأعصاب، يمكن أن ينتج تنميل الذراع أيضًا عن العدوى والالتهاب والصدمات والأورام الخبيثة وغيرها من العمليات غير الطبيعية، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تنميل الذراعين، بحسب موقع " healthgrades ".



تنميل الذراعين

أسباب تنميل الذراعين عديدة وغالبًا ما يرتبط خدر الذراع أو يسبقه بألم يشبه الوخز بالإبر أو الوخز أو الحرقان يسمى تنميل.

يمكن أن يكون خدر الذراع من أعراض مجموعة متنوعة من الأمراض أو الاضطرابات أو الحالات التي تقيد تدفق الدم أو تسبب إصابة الأعصاب.

يمكن أن يحدث تنميل مؤقت للذراع بعد الضغط لفترة طويلة على العصب أو الأعصاب، مثل النشاط الحركي الدقيق الرسم أو النوم بطريقة خاطئة على ذراعك.

يمكن أن يحدث خدر الذراع في حالات معتدلة إلى خطيرة في جراحة العظام والدورة الدموية، بالإضافة إلى الاضطرابات والأمراض التي تضر بالجهاز العصبي.

في بعض الحالات يكون التنميل أحد أعراض حالة خطيرة أو مهددة للحياة يجب تقييمها في أقرب وقت ممكن في حالة الطوارئ.

من المرجح أن يكون تنميل الذراعين معاً ناتجًا عن اضطرابات في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك مرض السكري أو التصلب المتعدد أو فقر الدم الخبيث.

يمكن أن يكون التنميل في ذراع واحدة بسبب مرض الديسك أو كسر في العظام أو سكتة دماغية.



تنميل الذراعين

يمكن أن يحدث خدر الذراع بسبب نقص تدفق الدم إلى الذراع بسبب حالات مثل:

- التشوه الشرياني الوريدي (عقدة الشرايين والأوردة المتشابكة).

- مرض بورجر (التهاب حاد وتجلط الشرايين والأوردة).

- قضمة الصقيع أو درجات الحرارة شديدة البرودة.

- مرض الشريان المحيطي (يُطلق عليه أيضًا مرض الأوعية الدموية المحيطية، وهو تضيق الشرايين بسبب تراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين ، مما يحد من تدفق الدم إلى الأطراف).



أسباب تنميل الذراعين

قد يحدث خدر الذراع أيضًا بسبب حالات تقويم العظام المتوسطة إلى الخطيرة التي تؤدي إلى إصابة الأعصاب أو إتلافها، بما في ذلك:

- عظم مكسور أو جبيرة ضيقة جدًا.

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- داء الفقار الرقبية (مرض القرص التنكسي في الرقبة).

- الانزلاق الغضروفي.

- إصابة العنق أو النخاع الشوكي.

- انحباس العصب أو الضغط العصبي (مثل النوم على ذراعك).

- هشاشة العظام.



تنميل الذراعين

قد يكون تنميل الذراع الناجم عن انضغاط العصب أو تلفه بسبب حالات مثل:

- إدمان الكحول.

- اعتلال الأعصاب السكري (تلف الأعصاب بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم المصاحب لمرض السكري).

- التسمم بالمعادن الثقيلة مثل التسمم بالرصاص.

- قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية).

- التصلب المتعدد (مرض يصيب المخ والحبل الشوكي).

- اعتلال الأعصاب المحيطية (اضطراب الأعصاب الطرفية).

- إصابة أو ورم الحبل الشوكي.

- سكتة دماغية.

- الذئبة الحمامية الجهازية (اضطراب يهاجم فيه الجسم الخلايا والأنسجة السليمة).

- التهاب النخاع المستعرض (اضطراب عصبي يسبب التهاب النخاع الشوكي)

- نقص فيتامين ب 12.