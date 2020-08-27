عروس الجنة.. وفاة فتاة مصرية فجأة قبل زفافها بساعات

عروس الجنة.. وفاة فتاة مصرية فجأة قبلزفافها بساعات

الخميس 27 أغسطس 2020

سيطرت حالة من الصدمة والحزن على إحدى مدن محافظة القليوبية بمصر، بعد وفاة فتاة في ربيعها الـ21، بعد تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة، فور استيقاظها من النوم في يوم حفل زفافها.



وتحول الفرح إلى مأتم لدى أهلها والعريس، الذي أصيب بحالة ذهول منذ أن سمع الخبر، عندما كان بصدد تزيين سيارة زفافه بالورد.

واتشحت مدينة العروس بالسواد بعد وفاتها، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى تداول نعي للفتاة المتوفاة.

Advertisements

الفتاة التي تدعى إسراء محمد، وكانت طالبة بالمعهد الفني العالي الصناعى بشبرا الخيمة، حاولت أسرتها إسعافها لإفاقتها وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعى، إلا أنها توفيت نتيجة تعرضها لأزمة قلبية حادة.

وقال خال العروس المتوفاة، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن الفتاة كانت تستعد لحفل زفافها الذي كان من المقرر، الأربعاء، إلا أنها عند إيقاظها، صباح الثلاثاء، أخبرتهم بأنها تشعر بألم بالجهة اليسرى من الصدر تجاه القلب، فناولها شقيقها كوبا من الماء بعد أن جلست على سريرها، وخرج ليعود لها بعد دقائق ليجدها نائمة مرة أخرى.

وتابع، أن شقيقها حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أن هذا لم يجد نفعا، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية وسرعة نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

وأقبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على الدعاء للفتاة المتوفاة، والسؤال لها بالرحمة والمغفرة، كما لاقى منشورها الأخير بدعوتها لصديقاتها لحفل زفافها آلاف الدعوات بعد رحيلها.