ارتفاع مفاجئ بإصابات كورونا في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، إنها سجلت 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة مقابل 141 إصابة و18 وفاة الثلاثاء.



وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها و5317 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/ آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

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ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/ حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكان العديد من مسؤولي وزارة الصحة المصرية قد حذروا من شيوع انطباع لدى المواطنين بأن أزمة كورونا قد انتهت في البلاد مع تراجع الأعداد المعلنة عن الإصابات والوفيات بشكل لافت في الآونة الأخيرة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.