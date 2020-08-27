تمديد حظر التجول في غزة 3 أيام بعد حالتي وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الحكومية في قطاع غزة، مساء الأربعاء، تمديد حظر التجول والحركة في القطاع لمدة 72 ساعة بعد تسجيل حالتي وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خارج مراكز الحجر.



وقال توفيق أب ونعيم، وكيل وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي: "تقرر تمديد حظر التجوال الشامل في المحافظات كافة لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد".

وأشار إلى أنه "في حال الاضطرار، سنقوم بإغلاق مربعات وأحياء، ومبانٍ سكنية في إطار إجراءات محاصرة الوباء".





وقال: "نحن في مرحلة حرجة ونحن بحاجة لتعاون الجميع"، معلنا أنه سيتم توفير الحاجات الأساسية للسكان خلال فترة حظر التجوال.

وأعلن في غزة مساء الاثنين الماضي حظر التجول لمدة 48 ساعة بعد اكتشاف 4 إصابات كورونا داخل المجتمع المحلي لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا في مارس الماضي.

من جهته، قال الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في غزة: إن ظهور حالات داخل غزة كان أمرًا متوقعًا، مقرًا أنهم لم يستطيعوا تحديد مصدر الفيروس الذي دخل إلى غزة.

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وأضاف "اليوم نسعى لاحتواء الانتشار وتقليصه وجعله في أقل حدود ممكنة حتى نصل لمرحلة كسر عتبة هذا الانتشار وحتى تصبح الحالات المتعافية أكثر من المصابة".

ووفق أبو الريش؛ فإن السيناريو الجديد سيكون قائم على أن لا يزيد عدد الإصابات في اللحظة الواحدة أي أن لا يكون العدد التراكمي عن 2000 إصابة ولا يزيد في اليوم الواحد عن 280 إصابة".

وأشار إلى أنه إن زاد عدد الإصابات عن ذلك لن تكون وزارته قادرة على التعامل مع الأمر.





وقال: "نحن في مرحلة قادمون إليها تهدف إلى تقليل وتحجيم ومنع انتشار الوباء من خلال مجموعة من الإجراءات أبرزها هو القرار بمنع الحركة والامتثال الكبير من أهالينا لهذا القرار ومنع الاحتكاك وسلسلة الاتصال من ناحية ويمكن الأطقم الطبية وفرق التقصي من استكمال خارطة تفشي الوباء".

وأكد وجود بؤر متعددة لمصدر فيروس كورونا بقطاع غزة، مشيرا إلى أن تسجيل حالتي وفاة و25 إصابة اليوم، منهم أحد الأطباء وعناصر الشرطة؛ يدلل أن الفيروس دخل إلى القطاع وأنه قد يكون دخل في الأيام الأولى في بداية شهر أغسطس.