شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على أول مجموعة اختبار لفيروس كورونا بالهند تعطى نتيجة فى 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) على مجموعة بسيطة وسريعة لاختبار الأجسام المضادة لـفيروس كورونا، تم تطوير مجموعات الاختبار السريع لنقاط الرعاية، التي تُعتبر أول مجموعة اختبار لفيروس كورونا رسمية في الهند، والتي تصنع أيضًا مجموعات POC التشخيصية لفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا وحمى الضنك في مصانعها الثلاثة.

ووفقا لتقرير بصحيفة time now news تستخدم الهند حاليًا مقايسة الكشف القياسية لفيروس كورونا ، والمعروفة باسم اختبار الكشف السريع عن المستضد POC الفحص التشخيصي بالاشتراك مع اختبار RT-PCR. يستخدم اختبار Q COVID-19 Ag القياسي مسحة بلعومية للكشف عن وجود كورونا في البلعوم الأنفي البشري، ويمكن أن يوفر نتائج في غضون 30 دقيقة. اختبار RT-PCR هو الأكثر استخدامًا للكشف عن كورونا يستخدم اختبار RT-PCR تقنية معملية تسمى تفاعل البوليميراز المتسلسل لاكتشاف المادة الوراثية للفيروس ويمكن أن يستغرق ساعات أو حتى أيام قبل ظهور النتيجة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أناند سخري ، أن مجموعة أدوات الاختبار السريعة للشركة يمكن أن توفر نتائج في غضون 20 دقيقة وأضاف سخري أن مجموعة الاختبار السريع ستكلف حوالي 200 روبية.

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أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت ما يربو على 60 ألف إصابة بكوفيد-19 لليوم الثامن على التوالى اليوم الأربعاء وبذلك يتجاوز إجمالى الإصابات 3.2 مليون.

وبلغ عدد الوفيات فى الساعات الأربع والعشرين الماضية 1059 ليصل إجمالى الوفيات إلى 59449، وتحل الهند، ثانى أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان، فى المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.