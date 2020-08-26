زيادة قياسية بإصابات كورونا ترعب فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الأربعاء، أنها سجلت 5429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي جديد بعد إنهاء العزل العام ومستوى من العدوى لم تشهده البلاد منذ ذروة الجائحة في أوائل أبريل/ نيسان.



ووصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في فرنسا إلى 253587 إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات، الأربعاء، ليس متاحا بسبب مشكلة فنية.

وتجاوزت الحصيلة اليومية عتبة 4 آلاف إصابة عدة مرات في الأيام القليلة الماضية، قبيل عودة ملايين التلاميذ إلى مدارسهم في الأول من أيلول/سبتمبر.





وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عبر إذاعة فرانس انتر صباح الأربعاء إن على الفرنسيين أن يتحلوا ب"روح المسؤولية " للحد من ارتفاع الإصابات.

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وأضاف "الدولة تتحمل قسطها من المسؤولية لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء".

والأربعاء، أعلنت سلطات الصحة الألمانية منطقة إيل دو فرانس التي تشمل العاصمة باريٍس، ومنطقة بروفانس الألب كوت دازور المحيطة بمدينة ومرفأ مرسيليا المطلة على المتوسط "مناطق عرضة لخطر" الفيروس.





وعلى الأشخاص الراغبين في التوجه إلى ألمانيا من تلك المنطقتين أن يخضعوا لفحص كوفيد-19، وأن يحجروا انفسهم بانتظار النتيجة.

ولم تتمكن هيئة الصحة العامة الفرنسية بسبب "مشكلات" في أنظمة المعلوماتية من إعلان أعداد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات أو هم يخضعون للعلاج في اقسام العناية المشددة، أو الذين توفوا بالفيروس في الساعات الأربع وعشرين الماضية المنتهية الأربعاء.

والثلاثاء، بلغت أعدادهم 4600 مريض في المستشفى و410 في العناية المركزة. وحتى الآن قضى 30 ألفا و544 شخصا بالفيروس في فرنسا.