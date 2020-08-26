لقاح “سبوتنيك في” يدخل مرحلة جديدة من التجارب السريرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 49 دقيقة

لا يزال فيروس كورونا يشغل العالم، حيث تنصب الجهود لتطوير لقاح مضاد له، وفي هذا الاطار ستبدأ روسيا مرحلة جديدة من التجارب السريرية للقاح “سبوتنيك في”، المضاد للفيروس المستجد، ستشمل أكثر من 40 ألف إنسان بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأضاف الصندوق، الذي يدعم اللقاح، أن تجارب مماثلة ستجرى في خمس دول أخرى. وحصل اللقاح، الذي وافقت عليه روسيا، على إشادة بأنه آمن وفعال من السلطات وعلماء روس في أعقاب شهرين من تجارب بشرية على نطاق صغير، لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائجها.

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيتم تسجيل المتطوعين لتلقي اللقاج ضد فيروس كورونا وذلك بعد تسجيله. وقال الوزير: “أعتقد أن جمع وتسجيل المتطوعين بشكل مباشر سيبدأ الأسبوع المقبل…”.

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ومن المقرر أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في هذه المرحلة.

وأعلنت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن المنظمة مستعدة لمناقشة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي الأول من أجل تقييم فعاليته.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي “كوفيد-19″، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعربت أكثر من 20 دولة عن اهتمامها بالحصول على اللقاح “Sputnik V”، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والفلبين والبرازيل والمكسيك والهند.