فوائد وأضرار الأناناس للمرأة الحامل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 9:24 مساءً

تتساءل النساء المستقيمات عن الاطعمة التي يجب ان تتناولها خلال اشهر الحمل وتلك التي يجب ان تبتعد عنها، وفي اضاءة على فاكهة الاناناس يؤكد اخصائيو التغذية انها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية التي تحتاجها المرأة الحامل والتي تساعد على تطور نمو الجنين وأهمها فيتامين C. في حين تشعر بعض النساء الحوامل بالقلق من تناول الأناناس أثناء الحمل، وتعود هذه المخاوف إلى مفاهيم خاطئة حول تأثير أنزيم البروميلين الموجود في هذه الفاكهة على عنق الرحم.

فوائد الأناناس للحمل:

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يحتوي الأناناس على العديد من العناصر المهمّة والضرورية للمرأة الحامل ونمو جنينها، حيث يساعد الأناناس بشكل أساسي على نموّ أعضاء الجنين بشكل كامل، كما أنه يقلّل من نسبة الإصابة بأيّ تشوّهات خلقية.

يسهل الأناناس عملية الهضم عند المرأة الحامل، ويقلّل من نسبة إصابتها بالالتهابات و فقرالدم.

للأناناس أيضاً فعالية كبيرة كعلاج لمشكلات تأخر الحمل، وخصوصاً مشكلة تكيس المبايض. حيث يعمل الأناناس على تقوية المبايض خصوصاً إذا ما تم تناوله خلال أيام الدورة الشهرية ثم التوقف بعد انتهائها، وتستمر في تناوله خلال أيام الدورة لعدة شهور حتى تنتظم الدورة الشهرية وتحلّ مشكلة تكيس المبايض.

أضرار الأناناس على الحمل:

أما فيما يتعلق بأضرار الأناناس على الحامل فككل شيء يفضّل تناول الأناناس باعتدال وعدم الإكثار منه خلال الحمل.

حيث يشاع الكثير من الأقاويل حول تسبب تناول الأناناس في مراحل الحمل الأولى بالإجهاض للمرأة الحامل.

الحقيقة هي أنه لا يوجد أي دليل علمي على ذلك، بل على العكس لتناول عصير الأناناس فوائد عديدة لأنه يحتوي على الكثير من العناصر المغذية والمفيدة التي يحتاجها جسم الأم والجنين على حدٍ سواء. ولكن قد تتسبب الحموضة في عصير الأناناس بالإصابة بالحرقة لبعض الحوامل.

وتناول الأناناس بكميات معتدلة في أواخر الحمل يساعد على تسهيل الولادة. لذلك يفضّل تناوله بشكل دائم عند اقتراب موعد الولادة، حيث يساعد عنق الرحم على الارتخاء ويزيد من مرونته.