كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 9:02 مساءً

لان بشرة الوجه اهم ما يبرز جمال الانسان، ذكر عدد من الاخصائيين أهم المعلومات حول فوائد الصبار للوجه (أو تحديداً جل الصبار) والقواعد والنصائح التي عليك التقيد بها لتحصيل هذه الفوائد المذهلة، وذلك لاحتواء الصبار على مضادات الأكسدة، وغناه بالمواد الغذائية، مثل الفيتامينات A، وB، وC، وE التي تغذّي البشرة، والسكريات التي تحفّز تجديد الخلايا، ما يجعلانه مثالياً للوجه.

ويعتبر جل الصبار أو ما يسمى الألوفيرا أحد العلاجات المستخدمة لمقاومة علامات الشيخوخة وتقدُّم السن، كما أنه العلاج الأمثل لمنع ترهل البشرة والحفاظ على نضارتها ورطوبتها.

ولجل الألوفيرا أو الصبار العديد من الاستخدامات والفوائد عندما يتعلق الأمر بمشاكل البشرة عموماً والوجه بشكل خاص، وهذه أهمها:

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1- مكافحة حب الشباب

بسبب خصائص جل الصبار المعقمة والمضادة للالتهابات بالإضافة لمحتواه من المواد الغذائية الهامة للبشرة، فإن جل الصبار قد يكون مفيداً بشكل كبير في علاج حب الشباب، لا سيما الحالات الحادة منه، وذلك عند تطبيق الجل مباشرة على البثور 3 مرات يومياً.

إذ يمنع جل الصبار تراكم المواد الضارة التي تفاقم من الالتهاب في مكان البثرة، معقماً المنطقة ومسرعاً من عملية الشفاء، كما يمنع تكون التصبغات والعلامات بعد شفاء البثور.

2- علاج الحروق

إحدى فوائد الصبار للوجه والبشرة بشكل عام هو قدرة الجل الذي تحتوي عليه أوراق الصبار على علاج الحروق وتسريع شفائها، خاصة في حالات الحروق الطفيفة وحروق الشمس.

كل ما يحتاجه الأمر وضع الجل على منطقة الحرق عدة مرات يومياً.