لهذه الأسباب ترتفع احتمالية الإصابة بفيروس كورونا لدى الرجال أكثر من النساء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 8:50 مساءً

منذ بداية انتشار كورونا، تكرر السؤال لعشرات المرات، ” هل تصاب النساء بفيروس كورونا أكثر من الرجال أم العكس؟” وكثرت الأقاويل والشائعات التي افترضت أن مناعة الرجل أقوى من المرأة فراحت لتقول أن النساء أكثر عرضة للإصابة، لكن الحقيقة والواقع مختلفين، حيث إن احتمالية إصابة الرجل بكوفيد 19 أعلى بكثير من احتمالية إصابة المرأة.

ولاحظ العلماء أن الرجال يميلون لأن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض وأعراضه الخطيرة، كما كشفت الإحصائيات أن عدد من توفوا بسبب “كوفيد 19″ من الرجال أكبر بكثير من النساء. وراح البعض يفسر ذلك بسبب أن الرجال أكثر تدخينا من النساء الأمر الذي يعرضهم لسهولة تمكن الفيروس من أجسادهم غير أنهم لا يهمون كثيرا بتغسيل اليدين.

لكن بعيدا عن هذه الأقاويل، قالت منظمة الصحة العالمية، أن حوالي 63% من الوفيات المرتبطة بـ”كوفيد 19” في أوروبا بين الرجال.

ومن أبرز أسباب ارتفاع نسبة الإصابة لدى الرجال أكثر من النساء وفقا لموقع “تايمز نيوز ناو”:

Advertisements

لفيروس كورونا صلة رئيسية بمستقبلات “ACE-2″، وهي ما تجعل شخص عرضة أكثر من غيره للإصابة بالعدوى.حيث إن هذا البروتين تزيد نسبته لدى الرجال أكثر، كما يوجد بتركيزات عالية في الرئتين والقلب والأمعاء والغدد التناسلية، لدى الرجال.

الارتباط بين هرمون الإستروجين والتستوستيرون

الإناث هي الجنس الأقوى فيما يتعلق بالاستجابة المناعية والمرونة المناعية لمواجه فيروس كورونا المستجد، حيث إن هرمون الإستروجين الأنثوي يحفز الاستجابة المناعية بسرعة، ويثبط أيضًا تكاثر فيروس كورونا المستجد في الجسم. بينما هرمون التستوستيرون الذكري يساعد على تثبيط الاستجابة المناعية للجسم، الأمر الذي يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة.

الاستعداد الوراثي

إن الجينات المسؤولة عن تحديد العامل الممرض في الجسم والاستجابة لها، وهي موجودة على كروموسوم إكس، جاء لصالح النساء بما أنه لديهم 2 كروموسومات إكس تأمن لهم استجابة مناعية سريعة، بينما الرجل يحتوي جسمه على كروموسوم اكس واحد بجانب كروموسوم واي.

وأوضح تقرير لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين أنه من بين 44672 إصابة مؤكدة كان معدل الوفيات أعلى بنسبة 1.1% بين الرجال بالمقارنة بالنساء.