تعيين أوَّل سيِّدة بمنصب مدير عام في وزارة الخارجية السعودية

الرياض- لايف ستايل
عيَّنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أحلام ينكصار، مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الثقافية في الوزارة، وأشارت الوزارة، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن أحلام أوَّل سيّدة يتم تعيينها بمنصب مدير عام في الوزارة.
وينكصار حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن، كما عملت ضمن فريق مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية.
وعملت أيضا نائبة لرئيس القسم الاقتصادي والثقافي بالسفارة السعودية في لندن؛ وعملت مسؤولة الملف الاقتصادي والثقافي في إدارة أميركا الشمالية في وزارة الخارجية.
وتولت، خلال مشاركاتها، التنسيق الدبلوماسي في الأمانة العامة للجنة سفراء السعودية في أوروبا؛ وشاركت في تمثيل المملكة في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
قد يهمك ايضاً:
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين أوَّل سيِّدة بمنصب مدير عام في وزارة الخارجية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.