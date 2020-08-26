شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يستبعد من لا تظهر عليهم أعراض من إجراء اختبار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي "CDC" إرشادات اختبار فيروس كورونا أمس وقام باستبعاد الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، من إجراء الاختبار، وقال المركز إن الأشخاص الذين تعرضوا لشخص مصاب بفيروس كورونا ولكن بدون أعراض لم يعد يتم تشجيعهم على الخضوع لاختبار فيروس كورونا.

وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن أي شخص كان على بعد ستة أقدام "2 متر" من شخص مصاب بكوفيد 19 لمدة 15 دقيقة على الأقل، أو في منطقة انتقال فيروس كورونا عالية وحضر التجمعات العامة أو الخاصة لأكثر من 10 أشخاص دون مسافة جسدية واسعة النطاق وارتداء القناع، ليس مطلوبًا لاختبار الفيروس ما لم يكن في مجتمع معرض للخطر، بحسب موقع إنسايدر.

كتحذير، تنص الإرشادات الصادرة حديثًا أيضًا على ما يلي: "من المهم أن تدرك أنه يمكن أن تصاب بالفيروس وتنشره ولكنك تشعر بصحة جيدة وليس لديك أعراض".

وقال الخبراء لصحيفة نيويورك تايمز إنهم قلقون بشأن هذا التعديل في إرشادات CDC لأنه من المهم تحديد العدوى قبل ظهور الأعراض كما هو الحال عندما يكون الأشخاص أكثر عدوى.

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وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن الفيروس ينتشر بشكل أساسي من قبل الشباب الذين لا يدركون أنهم مصابون.

وقال تاكيشي كاساي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في غرب المحيط الهادي في إفادة افتراضية لرويترز أن "الوباء يتغير".

وأوضح: "الناس في العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر يقودون بشكل متزايد إلى انتشار المرض.. لا يدرك الكثيرون أنهم مصابون. وهذا يزيد من مخاطر انتقال العدوى إلى الفئات الأكثر ضعفاً."

في يوليو، قدّر مركز السيطرة على الأمراض نفسه أن 40 ٪ من المصابين بـ COVID-19 لا تظهر عليهم أعراض بالإضافة إلى ذلك، قال المركز إن فرصة انتقال العدوى من أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض كانت 75٪.

وقالت الدكتورة كروتيكا كوبالي، طبيبة الأمراض المعدية في بالو ألتو بكاليفورنيا، لصحيفة التايمز: "يحتمل أن يكون هذا خطيرًا".

وأضافت كوبالي إن قصر الاختبار على أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض يعني "أنك لا تبحث عن الكثير من الأشخاص الذين قد يكونون ناشرين محتملين للأمراض".