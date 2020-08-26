شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة بمزيج من السمنة وضغط الدم والسكر يجعلك أكثر عرضه للوفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى، أكثر عرضة للوفاة 3 أضعاف إذا أصيبوا بفيروس كورونا، ووجدت دراسة أن المرضى الذين يعانون من مزيج من ارتفاع ضغط الدم، والسكرى، والسمنة، لديهم نتائج أكثر خطورة من غيرهم.

وقالت صحيفة "The Sun" البريطانية، وجدت دراسة أجرتها جامعة تولين، أن الأشخاص الذين يعانون من حالات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لديهم معدلات وفيات أعلى عند الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن متلازمة التمثيل الغذائى هى مجموعة من الحالات بما فى ذلك السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وانخفاض كوليسترول البروتين الدهنى عالى الكثافة(HDL) .

وقال الخبراء إنه كلما زاد عدد هذه التشخيصات لديك كانت النتائج أسوأ إذا أصبت بفيروس كورونا.

Advertisements

وتابع الباحثون صحة 287 مريضًا، تم نقلهم إلى المستشفى مع الإصابة بفيروس كورونا فى مركز تولين الطبى والمركز الطبى الجامعى فى نيو أورلينز، حيث قاموا بمراقبة هؤلاء المرضى من 30 مارس إلى 5 أبريل، حيث كانت هذه ذروة الوباء فى نيو أورلين.

ووجد البحث أن ما يقرب من 66% من المرضى الذين شاركوا فى المسح يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى، وكانت الحالات الأكثر شيوعًا هى ارتفاع ضغط الدم 80%، والسمنة 65%، ومرض السكرى 54%، وانخفاض كوليسترول البروتين الدهنى عالى الكثافة بنسبة39 %، من أجل إجراء مقارنة صحيحة، نظر الباحثون إلى مجموعتين، أولئك الذين لديهم متلازمة التمثيل الغذائي، وأولئك الذين لم يكن لديهم هذه المتلازمة.

ووجدوا أن 56% من مرضى متلازمة التمثيل الغذائى، يجب أن يدخلوا العناية المركزة، مقابل 24% ممن لا يعانون من هذه الحالة، من بين أولئك الذين احتاجوا إلى جهاز التنفس الصناعى، احتاج 48% من المرضى الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى إلى أجهزة التنفس الصناعى، بينما تم وضع 18% فقط من المرضى الذين لا يعانون من هذه الحالة على جهاز التنفس الصناعى.

وبالنظر إلى الحالات التى طورها المرضى، فإن 37% من الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى أصيبوا بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، مقابل 11% من المرضى الذين لا يعانون من هذه الحالة.

وجد الباحثون أن 26% من المرضى الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي ماتوا، بينما مات 10% من غير المصابين.