شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لقاحات لفيروس كورونا فى المرحلة الثالثة من التجارب.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت جائحة الفيروس التاجي الجديد كورونا جهودًا بحثية عالمية غير مسبوقة لإيجاد لقاح آمن وفعال ضد الفيروس، ويأمل الباحثون وخبراء الصحة العامة أن يكون واحدًا أو أكثر من لقاحات فيروس كورونا التجريبية جاهزة بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل.

بينما يتم تطوير ما يقرب من 200 لقاح لكورونا انتقل الآن سبعة مرشحين على الأقل إلى المرحلة الثالثة من التجارب البشرية وهي المرحلة الأخيرة من الاختبار لإثبات ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا ضد الفيروس قبل الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء، وفقا لتقرير لصحيفة time noe news.

وفى الإنفوجراف التالى سبعة لقاحات لـ COVID-19 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية..































