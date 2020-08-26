لتعزيز الصحة والجمال.. هذا الغذاء الطبيعي سيحل بديلاً عن الكولاجين قريبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

يمتاز “الكولاجين” بأنه أحد أهم أنواع البروتينات الموجودة في الجسم، ويلعب دورًا هامًا في الحفاظ على نضارة وشباب البشرة، كما أنه مهم جدًا للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

وفي جديد الأبحاث الطبية، فإن الأوساط الطبية والرياضية والجمالية بدأت تتحدث عن طعام جديد من الممكن أن يحل محل الكولاجين قريبا، والذي يقدم مفعولا مشابها له.

وبحسب موقع “themanual” تسلل غذاء خارق جديد يطلق عليه اسم “اللبا” إلى لعبة الصحة والجمال، والذي قد يكون له تأثير الكولاجين بالنسبة للجسم.

ويعتبر “اللبا” أول طعام تصنعه الأم لطفلها، والذي يساعده على النمو خارج جسمها (خارج الرحم) لكننا لا نتحدث عن إمكانية أخذ اللبا البشري، بل لبأ بقري.

وكان اللبا البقري موضوع بحث جديد أشار إلى أنه من الممكن أن يحسن صحة الجلد ويساعد في تعافي الرياضيين، وحتى صحة المناعة، ويطلق عليه بعض الناس “الذهب السائل”.

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وقدم كبير مسؤولي الصحة في مؤسسة “كليفلاند كلينك” الدكتور مايكل رويزن، بعض التفاصيل الهامة حول استخدام اللبا بدلا من الكولاجين.

ما هو اللبا

يقول الدكتور رويزن: “يُعرف اللبا باسم طعام الطبيعة الخارق”، وقد ارتبط تاريخيا بالرضاعة الطبيعية كأول شكل من أشكال الطعام الذي تقدمه الأم لمولودها الجديد. إنه مليء بالعناصر الغذائية وهو ضروري لحديثي الولادة للمساعدة في بناء ودعم أنظمتهم المناعية.

على الرغم من أن اللبا معروف كضرورة للتغذية المبكرة، فقد أظهرت الأبحاث أن مكوناته تستمر في لعب دور مهم في الحفاظ على الصحة في جميع مراحل الحياة، بحسب الطبيب.

فوائد اللبا

يقول د. رويزن إن “اللبا يحتوي بشكل طبيعي على بروبيوتيك مهم ومتنوع مهم لصحة القناة الهضمية ويحتوي على عوامل المناعة والنمو. ومن الآمن للمستهلكين دمج كل من اللبا والبروبيوتيك في نظامهم الغذائي اليومي للمساعدة في تحفيز صحة الأمعاء القوية”.

وثبت أيضًا أن لبأ البقر يدعم الجسم في محاربة البكتيريا وهو مفيد جدا لصحة الجهاز التنفسي، يقول رويزن: “لقد وجدت العديد من الدراسات أنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي”.

فوائد رياضية

قد يرغب الرياضيون (خصوصا الرجال) في البدء بتناول اللبا كمكمل رياضي، ويشير رويزن إلى الأبحاث التي تظهر أن اللبا البقري يدعم الانتعاش الرياضي بشكل كبير.

وفي دراسة منشورة في المجلة الأوروبية للتغذية، أظهر لاعبو كرة القدم المحترفون في نظام تدريبي والذين استهلكوا 3.2 جرام من اللبا البقري يوميًا لمدة ستة أسابيع زيادة كبيرة في الأداء والقدرة على لعب ممارسة الرياضية بما في ذلك زيادة ارتفاع القفز، وانخفاض مستويات الدم، وهي من العلامات المتعلقة بتلف العضلات.