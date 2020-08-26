حامل في الشهر السابع تتعافى من فيروس"كورونا" في سورية

دمشق - لايف ستايل
تعافت امرأة حامل في الشهر السابع مع جنينها من فيروس كورونا، وذلك بعد نحو شهر من العلاج في العاصمة السورية دمشق، وذكرت وزارة الصحة أن المريضة راجعت الهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد)، بعد شعورها بارتفاع درجة حرارة جسمها وبضيق تنفسها وفقدان شهيتها وبحالتها العامة السيئة، قبل أن تظهر الفحوص الطبية ونتائج تحليل المسحة إصابتها بكورونا.
وأضافت الوزارة أن نسبة الإشباع بالأوكسجين لدى المريضة ارتفعت إلى 97%، بعدما كانت بحدود 71%، وبعد نحو شهر من المتابعة تعافت المريضة وجنينها، وخرجت من المشفى بصحة جيدة.
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