واشنطن - لايف ستايل
قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة زاد بـ394 حالة ليرتفع إجمالا إلى 176617.
وأضافت أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى خمسة ملايين و715567 حالة بعد تسجيل 33076 حالة جديدة إضافة إلى إحصائها السابق.
وأوردت المراكز إحصاءها لحالات "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 أغسطس مقارنة بتقريرها السابق عن يوم مضى.
ولا تطابق أرقام المراكز بالضرورة إجمالي الأعداد التي تعلنها كل ولاية على حدة.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة الأميركية تسجل 394 حالة وفاة جديدة بالفيروس المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.