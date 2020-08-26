عادة ما يشعر الإنسان بالتوتر والقلق والإجهاد خلال اليوم مما يؤثر على القيام بأعماله اليومية، ويبحث الأشخاص عن طرق لاستعادة النشاط مثل القيام بأحد أنواع الرياضة وغيرها، ولكنها تحتاج إلى وقت للقيام بها.

يمكنك اللجوء إلى نوع من أنواع العلاج الصيني للتخلص من الإجهاد، وهو تدليك الأذن كل صباح، والذي له فوائد متعددة يمكنك التعرف عليها من خلال ما يلي.





فوائد تدليك الأذن كل صباح

عادة ما يلجأ الصينيون إلى تدليك الأذن صباحا والذي يعد من طرق العلاج التقليدية، وهذا من خلال تدليك بعض النقاط المحددة في الأذن التي تساعد على الاسترخاء وتفيد العقل والجسم، والحالة النفسية للإنسان، وهذه أهم فوائده حسب تقرير ذكره موقع "only my health".

التخلص من الصداع

تدليك الأذن صباحا قد يساعدك على التخلص من الصداع والصداع النصفي، بدلا من تناول المسكنات والتي تحتوي على الكثير من الأضرار الصحية.

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التقليل من التوتر

يساعد التدليك للأذن كل صباح على التخلص من الشعور بالقلق والتوتر، حيث أنه يعمل على تهدئة الأعصاب وهذا لأن تدليك العصب الموجود بالأذن والذي يتصل بالدماغ يساعد على التقليل من الضغط النفسي بشكل مباشر، ويعد مماثلا للعلاج بالإبر الصينية والتي تستخدم لتحفير الدماغ، لإعطاء أوامر لبعض أجهزة الجسم ويسمى هذا بعلم الانعكاسات.





إنقاص الوزن

على الرغم من عدم وجود دليل علمي قاطع على أن تدليك الأذن له دور في إنقاص الوزن، إلا أن يزعم بعض المعالجين الصينين أن تدليك الأذن كل صباح له دور في إنقاص الوزن لأنه يعمل على تحفيز الجسم للتخلص من الدهون.

التخلص من الإرهاق

يساعد تدليك الأذن صباحا على تعزيز الطاقة بالجسم، وهذا لأنه يعمل على تحفيز بعض الأعصاب التي تنشط مراكز الدماغ، مما يساعدك على عدم الشعور بالتعب والحماية من الإرهاق الذي من الممكن أن تتعرض إليه يوميا.

التخلص من ألم العضلات

على حسب ما ذكره موقع "only my health"، أن تدليك الأذن يوميا كل صباح يساعد على التقليل من آلام العضلات، حيث أنه يساعد على تعزيز الدورة الدموية، كما أنه يساعد على تحفيز الأعصاب لإفراز الإندورفين بالجسم.