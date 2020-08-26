وزير الخارجية الأمريكي: بحثت مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الإماراتيين تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة ووقف إطلاق النار في ليبيا المزيد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الوزير مايك بومبيو بحث مع المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أنه تمت مناقشة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ونفوذ إيران "الخبيث" في المنطقة.

والتقى بومبيو مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بالإمارات، في أبوظبي وفقا لما ذكرته المتحدثة مورجان أورتاجوس في البيان.

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وجاء بومبيو إلى الإمارات قادما من مملكة البحرين، حيث كانت ثالث محطاته ضمن الجولة التي شملت أيضا إسرائيل والسودان.

وقال بومبيو فور وصوله: "أبارك للإمارات توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وأعتبرها أهم خطوة باتجاه السلام في الـ25 عامًا الأخيرة".

وخلال زيارته لإسرائيل الإثنين الماضي، أشاد بومبيو بمعاهدة السلام مع الإمارات، وعبّر عن أمله أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات في توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.