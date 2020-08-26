حكومة السراج تقرر فرض حظر تجول شامل لمدة 4 أيام على خلفية احتجاجات واسعة المزيد

لجأت حكومة فايز السراج في طرابلس، الأربعاء، إلى إعلان حظر تجول تام وفوري لمدة 4 أيام، في ظل الاحتجاجات الواسعة ضدها والمستمرة منذ، الأحد الماضي، في معظم أنحاء البلاد، وخاصة في العاصمة.



وزعمت الحكومة أن الإجراء جاء على خلفية تفشي فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع مع قيادات أمنية وعسكرية لمعرفة أبعاد الاحتجاجات.

وانطلقت، مساء الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي بالعاصمة الليبية طرابلس، المظاهرات ضد حكومة فايز السراج غير الدستورية للمطالبة برحيلها.

ووصل المتظاهرون، الذين تحركوا بأعداد كبيرة من قلب ميدان الشهداء بطرابلس، إلى مقر مجلس الوزراء بطريق السكة.

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وفي تطور لافت قد يقلب موازين المعادلة، انضم عدد من عناصر وزارة دفاع حكومة السراج، إلى صفوف المتظاهرين الذين تقدموا الصفوف بالملابس العسكرية إلى مقر حكومة السراج.

وطالب المسلحون عناصر الشرطة بعدم التعرض للمتظاهرين، غير أن الشرطة منعتهم من التقدم.

ومنذ، الأحد، يخرج آلاف الليبيين، في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة السراج، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية، كما تشهد مصراتة، احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ العام 2015.

وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين، ولاقى ذلك إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.