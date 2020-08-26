مصدر حقوقي لـ"الخليج 365": اختفاء أكثر من 50 ناشطا بمظاهرات طرابلس المزيد

أكدت مصادر حقوقية ليبية، الأربعاء، اختفاء أكثر من 50 ناشطا من المشاركين بمظاهرات طرابلس، ضد حكومة فايز السراج غير الدستورية.

وأكدت المصادر في تصريحات منفصلة لـ"الخليج 365"، فضلت عدم ذكر أسمائها لخطورة الأوضاع بطرابلس، قيام عناصر تابعة لداخلية ودفاع السراج بحملة اعتقالات عشوائية واسعة النطاق بحق المتظاهرين السلميين في طرابلس.

وكشفت المصادر أن هؤلاء المتظاهرين سلميون ولم ينفذوا أي أعمال تخريبة، وأن حملة الاعتقالات تستهدف إخماد الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات العارمة المطالبة بالحقوق المعيشية للمواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية ومعالجة ملف الكهرباء والخدمات لهم.

وانطلقت مساء الأربعاء لليوم الرابع على التوالي المظاهرات بالعاصمة الليبية طرابلس ضد حكومة السراج غير الدستورية وفشلها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ووصل المتظاهرون الذين تحركوا بأعداد كبيرة من قلب ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس إلى مقر مجلس الوزراء بطريق السكة، بعد أن انضم لهم عدد من مسلحي السراج.

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وفشلت التنظيمات المتطرفة أمس الثلاثاء في مخططها لإفشال حراك الشعب، بعد أن دفعت بمظاهرات موازية للالتفاف على المطالب الحقيقية للمتظاهرين وقد حدثت مطاردات بين الجانبين انتهت بطرد الإخوان رغم إطلاق المليشيات للرصاص وإصابة بعض المتظاهرين.

ومنذ الأحد يخرج آلاف الليبيين، في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة فايز السراج، غير الدستورية، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية، إلى جانب مصراتة، التي تشهد احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ العام 2015.

وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين وهو ما لاقى إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

إلا أن داخلية السراج تنصلت من قيام عناصرها بذلك رغم انتشار صور ومقاطع مصورة لإطلاق عناصر أمنية النار على المتظاهرين في طرابلس وتداول ذلك على منصات التواصل الاجتماعي، كما اتهمت داخلية السراج طرفا آخر وصفتهم بالمندسين هم من أطلقوا النار.

ويتهم المتظاهرون حكومة السراج بالدفع بعدد من العناصر المتطرفة والإرهابية في تظاهرات موازية للمحتجين على الأوضاع المعيشية وتسييس المظاهرة وإخراجها على أنها تظاهرات ضد الجيش الوطني الليبي، وتحاول تخريب حراك 23 أغسطس/آب وطرد المتظاهرين السلميين.