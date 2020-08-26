وفاة إسرائيلي متأثرا بإصابته في عملية طعن وسط البلاد المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإسرائيلية وفاة مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها في عملية طعن وقعت اليوم الأربعاء، وسط البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب إسرائيلي (39 عاما)، إثر عملية طعن قالت الشرطة إن فلسطينيا نفذها في مدينة بيتح تكفا.

وفي بيان لها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت فلسطينيا يبلغ من العمر 46 عاما، من سكان محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

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ولفتت إلى أنه جرى اعتقاله "في مكان قريب وبحوزته سكين"، مشيرة إلى أنه جرى نقله للتحقيق من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).

ولفتت إلى أن هذا الفلسطيني الذي لم تسمه، كان يحمل تصريح دخول إلى إسرائيل بغرض العمل.

وبينت أن النتائج الأولية للتحقيق "تثير الشكوك حول وجود دوافع قومية لعملية الطعن".