تفاصيل جديدة.. لماذا رفض حسام عوار المنتخب الجزائري؟

واصل الجزائري حسام عوار، نجم ليون الفرنسي، صناعة الحدث على الساحة الجزائرية بشكل غير مسبوق، بعدما كشفت تقارير صحفية، عن اختياره اللعب لمنتخب فرنسا.

وكانت تقارير فرنسية، كشفت عن أن متوسط الميدان، سيحمل ألوان "الديكة"، وبأن الأمور سيتم الإعلان عنها بشكل علني الخميس المقبل، من خلال ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي.

ومع حالة الغضب التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، تجاه اللاعب، أطلقت والدته تصريحات قوية، كشفت فيها تفاصيل ما جرى في الساعات الأخيرة قبل القرار.

وقالت والدة اللاعب إن خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لم يتواصل مع نجلها خلال الفترة الماضية، وأضافت: "لم يصله أي مقترح، ولم يظهر المسؤولين أي اهتمام به خلال السنوات الماضية، رغم المستوى الذي وصل إليه".

وأعربت في تصريحات مع أحد البرامج الجزائرية، عن دهشتها من موقف اتحاد الكرة، الذي لم يكلف نفسه عناء التواصل مع نجلها تماما طيلة الفترة الماضية، رغم أن الجميع كان يصنفه كأحد أبرز المواهب في أوروبا منذ أن كان في سن الـ17.

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وأوضحت أن اتحاد الكرة لم يقم بأي خطوة إيجابية، رغم علمهم بأن اللاعب سيكون مطلوبا بقوة في المستقبل، وتابعت: "كنت أتمنى رؤية حسام عوار وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري، رغم أن التطورات الأخيرة تدفعه تجاه فرنسا".

وواصلت: "الضغوط التي يتعرض لها حاليا ليست بالصغيرة، خاصة من قبل جون ميشال أولاس رئيس ناديه ليون، والذي يصر على ارتداء القميص الفرنسي".

وواصلت: "لا يمكنني منح القرار الرسمي بشأن المنتخب الذي سيمثله نجلي، في نهاية المطاف، الكلمة الأخيرة تعود له دون غيره".

وكشفت عن أن محمد روراوة، رئيس الاتحاد الجزائري السابق، كان الشخص الوحيد الذي اهتم فعليا بنجلها، واتصل به في أكثر من مرة، وكان على بعد خطوات من حسم الأمور معه، لولا رحيله عن منصبه.

يذكر أن روراوة، جلب خلال فترة رئاسته للاتحاد الجزائري لكرة القدم العديد من الأسماء البارزة من المدرسة الفرنسية، من بينهم مراد مغني، وحسان يبدة، ورياض محرز، ورياض بودبوز، وإسماعيل بن ناصر وآدم أوناس.