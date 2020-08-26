5 أنشطة تعليمية في اليوم الأول من المدرسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:44 مساءً - رغم أن الصورة لم تتضح بعودة الأطفال إلى المدارس، أو مواصلتهم الدراسة عبر التعليم عن بعد، لكن لليوم الأول في المدرسة. طعم خاص، هل تتذكر أي يوم من أيامك الأولى عندما كنت طفلاً؟ التوقعات الشغوفة بمقابلة أصدقاء جدد، والتعرف على معلمك الجديد، وإيجاد مكتبك الجديد. يواجه الطلاب الكثير من الأشياء الجديدة في اليوم الأول من المدرسة، وتتمثل مهمتنا كمدرسين في مساعدتهم في الخوض في يوم حافل بالعديد من الأشياء الأولى ،هل تخطط ليومك الأول في المدرسة؟ فيما يلي خمسة أنشطة تعليمية تعاونية يجب القيام بها في اليوم الأول من المدرسة لمساعدة الطلاب على التعرف على بعضهم البعض، والشعور بالراحة في الفصل الدراسي الابتدائي، تقدمها استشارية العلاقات الأسرية سهام حسن.

علموهم التعايش

أنشطة للأطفال

أحد أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها في اليوم الأول هو أن نعلم الطلاب كيف يتعايشون مع بعضهم البعض، ومعك أنت المعلم. علمهم كيف تريدهم إلى تفاع داخل وخارج الفصل. علمهم أن المدرسة هي بيئة آمنة حيث نهتم حقاً بكل طالب.

توفر أنشطة التعلم التعاوني فرصة مثالية لإظهار اهتمام الطلاب بهم. تُظهر هذه الأنشطة أيضاً للطلاب كيف يمكنهم التفاعل مع بعضهم البعض، ومساعدة الطلاب على التعرف على بعضهم البعض.

قبل أن أتعمق في كل نشاط، فإن أحد الأجزاء الرئيسية لهذه الأنشطة التي عادة ما يتم تجاهلها هو قطعة الانعكاس. بعد النشاط، بغض النظر عن الدرجة التي تدرسها، اطلب من الطلاب التفكير في تجربتهم أثناء النشاط. كيف استجابوا للطلاب الآخرين؟ ما الذي فعلوه وساعد الآخرين ولا يؤذيهم؟ ماذا كانوا سيفعلون بشكل مختلف؟ يمكن القيام بذلك داخل دائرة المجتمع أو في دفتر يوميات. في كلتا الحالتين، لا يجب أن ننسى قوة التفكير.

مقابلات بين الطلاب

مقابلة الأطفال فى المدرسة

المقابلة بسيطة جداً. بالنسبة للطلاب الأصغر سناً، استخدم الصور، أما بالنسبة للطلاب الأكبر سناً، فيمكنك طرح قائمة بالأسئلة ويمكنهم اختيار الأسئلة التي يكتبونها. الفكرة الأساسية هي أنه سيتم إقران طالبين معاً وسيجريان مقابلات مع بعضهما البعض. الطالب الذي أجرى المقابلة سيبلغ عن الطالب الذي تمت مقابلته. يمكن أن تتم هذه التقارير على مدار أسبوع أو نحو ذلك. لا يمكن لطلابي الجلوس ساكنين للاستماع إلى جميع الطلاب البالغ عددهم 20 طالباً. أميل إلى إجراء المقابلة في يوم واحد والتقرير على مدار أيام.

أوجد شخصاً ما بلعبة السمات

هذا مشابه للمقابلة، حيث يطرح الطلاب أسئلة، ولكن في هذا الإصدار، يسأل الطلاب سؤالاً واحداً فقط لطالب واحد. مرة أخرى، حدد الأسئلة بناءً على مستوى عمر الطلاب. بدلاً من الأسئلة، يمكنك أيضاً وضع السمات، وهي الطريقة التي من المفترض أن تُلعب بها اللعبة في الأصل. في كلتا الحالتين، الفكرة هي أن الطلاب يتحدثون إلى عدة طلاب في الفصل.

بالنسبة لطلاب الصف الثاني، أقوم بإنشاء شبكة، عادة ما تكون 4 × 3 أو نحو ذلك، وأكتب 12 سؤالاً أو سمة، واحدة في كل مربع. يعثر الطلاب على طالب آخر، ويطرحون سؤالاً واحداً، ثم يطلبون من الطالب توقيع اسمه أو اسمها في هذا المربع.

الشبكة العنكبوتية

الشبكة العنكبوتية

هذا واحد ممتع جداً! ستحتاج إلى كرة خيط أو خيوط، أي لون سيفي بالغرض. اطلب من الطلاب الجلوس في دائرة، إما على السجادة أو على الكراسي. يمكن أيضاً لعب هذه اللعبة في الخارج.

ابدأ بنفسك. قل اسمك وشيئاً واحداً عن نفسك. ثم اختر طالباً آخر عبر الدائرة ودحرج الكرة أو سلمها لذلك الطالب. هذا الطالب يقول اسمه وشيئاً واحداً عن نفسه. يستمر اللعب حتى يأخذ جميع الطلاب دوراً وهناك شبكة من الأوتار تتقاطع مع الدائرة.

فكر في كيف يكون كل شخص جزءاً من الويب، والذي يمثل الفصل الدراسي، وأنكم جميعاً تمتلكون جزءاً من الفصل وبدون هذه القطعة، لن يكون الفصل الدراسي مكتملاً. عندما تنتهي من التفكير، اطلب من أحد الطلاب التخلي عن خيطه لتوضيح ما يحدث إذا لم يتم تضمين شخص واحد في الويب. إنه ينهار. لا نريد أن ينهار الويب (أو الفصل الدراسي) الخاص بنا!

يمكنك جعل اللعبة أكثر بساطة حيث يختار الطلاب الطالب التالي أو أكثر تعقيداً، حيث يتعين على الطلاب إخبار شيء واحد عن أنفسهم، مثل طعامهم المفضل أو شيء ما. في كلتا الحالتين، إنها لعبة ممتعة تُظهر شمول جميع الطلاب.

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الكتابة على الجدران

نشاط فردى للأطفال

هذا هو أحد أنشطة التعلم التعاوني المفضلة خاصة للطلاب الأكبر سناً. في هذا النشاط، أقوم بإنشاء ست قطع من ورق الرسم البياني مع بيان واحد على كل قطعة من الورق. أقوم بتجميع الطلاب وإعطاء كل طالب علامة. يقوم الطلاب بالتناوب عبر قطع ورق الرسم البياني استجابة للمطالبة الموجودة على الورقة. يجب على كل طالب كتابة شيء ما؛ لأن كل طالب يحمل علامة. في بداية العام، اجعل العبارات منخفضة المستوى، لكن مع تقدم العام، نزيد من تعقيد البيانات.

رسم خط متعرج

أحرص على النشاط طول العام

رسم الخط المتعرج هو نشاط فردي يمكن تحويله إلى نشاط تعليمي تعاوني أثناء قطعة الانعكاس. في الأساس كنت تأخذ قطعة من ورق الكتابة مع مساحة لرسمها في الأعلى. ارسم خطاً في المساحة العلوية يحتوي على منحنى، وقم بتصوير هذه الصفحة لكل طالب في صفك.

يقضي الطلاب بعض الوقت في رسم صورة تتضمن هذا الخط المنحني، ثم الكتابة عن صورتهم أدناه.

خلال وقت التفكير، يمكن للطلاب المشاركة ومشاركة صورهم وكتابتهم مع شريك، أو يمكنك الجلوس في دائرة والمشاركة داخل المجموعة بأكملها داخل الدائرة. يكمن جمال هذا النشاط في أنه يوفر للطلاب بعض الوقت للراحة خلال اليوم الأول المزدحم.

نصيحة أخيرة: لا تترك أنشطة التعلم التعاوني في بداية العام. افعلها على مدار العام؛ حيث تحتاج إلى إعادة تركيز الطلاب على كيفية التعايش في الفصل وكيفية التفكير في بعضهم البعض.