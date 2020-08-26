كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:44 مساءً - يحب الصغار أن يحتفظوا بكتبهن القديمة حتى بعد استهلاكها، وكذلك معظم الأمهات يحببن الاحتفاظ بها كذكريات عزيزة، وبالنسبة لكتب العام فهي يجب أن تكون في متناول اليد، ولذلك فالبحث عن وسيلة لتخزين هذه الكتب هو الشغل الشاغل للأم، وموقع "أميزنغ إنتيرير ديزاين" يقدم بعض المقترحات لأفكار ذكية تساعد الأمهات على تخزين الكتب فيمكن متابعتها كالآتي. شروط التخزين الناجح لكتب الأطفال يجب أن تتخلص الأم من الكتب الممزقة والتي أصبحت في حالة مهترئة.

كما يجب أن تفرز تلك الكتب والتخلص من بعضها المكرر، أي الذي تمتلك منه الأسرة عدة نسخ.

ويجب أن تختار مكاناً بعيداً عن الرطوبة لكي لا تتسرب للورق فيصفر ويبلى.

ويجب أن يكون مكانها في متناول اليد، ولا يشكل خطراً على الطفل مثل أن تقع فوقه، أو يقع هو نفسه حين يريد أن يلتقط أحد الكتب. أفكار ذكية لتخزين كتب الأطفال درج الكتب المتحرك Advertisements يمكن أن تستخدم الأم الدرج المتحرك، فيقوم النجار بتفصيل درج على شكل طبقات مرتبه ثم يقوم بتصميم عجلات صغيرة له، ويكون سهل النقل والتحريك، فأينما أردات الأم أن يجلس صغارها للدراسة أو الرسم والتلوين، يمكنهم سحبه بكل بساطة.

ويمكن أن تحصل عليه الأم جاهزاً من المعدن المصقول، أو من البلاستيك القوي.

ودرج الكتب المتحرك يفضل أن يكون مخصصاً للكتب التي تستخدم حالياُ.

ويفضل ألا توضع فيه كتباً ثقيلة لكي لا يصبح ثقيل الوزن، وصعب التحريك. تصميم خزانة كتب من أنابيب المياة يمكن للأب أن يقوم بهذا التصميم عن طريق استخدام أنابيب المياة المتوفرة في كل بيت.

يقوم الأب بطلاء الأنابيب بلون مناسب وجميل.

ويمكن تصميمها بحيث تصبح على شكل حامل مثل المرفق في الصورة، وتوضع فيه الكتب مرتبة حسب طولها وعرضها، ويمكن أن يصمم عدة حوامل لكتب بمقاسات مختلفة. استغلال جدران البيت والأثاث هذه الطريقة في التخزين تعتبر من الطرق التقليدية القديمة التي اخترعتها الأمهات من بقايا القماش.

يمكن أن تعلق عدة حقائب وتوضع فيها الكتب على جدران البيت.

كما يمكن أن توضع الكتب على جدران وأبواب الخزانات والأسرة في غرف نوم الأطفال.

وتجتهد الأم في التصميم والزخرفة لتبدو بشكل جذاب.

كما يجب أن تراعي فيها المساحة بحيث لا تصطدم بالأطفال وتؤذيهم، كما يجب أن لا تضع فيها كمية كبيرة من الكتب لكي لا تقع أرضاً، كما أن كثرة الكتب والكراسات فيها تشوه منظر المكان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.