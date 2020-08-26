5 أطعمه تخلصك من المخاط فى الانف وتساعدك على التنفس بسهولة

أطعمة عديدة تخلصك من المخاط الزائد فإذا كان لديك فائض من المخاط في جسمك، والذي قد يتسبب في العديد من الأشياء مثل الاحتقان والالتهابات ونزلات البرد إليك العديد من الأطعمة.

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1. الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بقدرات سحرية للشفاء بسبب مكوناته الفريدة المضادة للأكسدة. إنه أيضاً مضاد للالتهابات حتى إذا كنت لا تحب الزنجبيل، فحاول أن تجبر نفسك على تناول القليل منه ربما في الشاي، أو ربما مزجه مع الكركم؛ للحصول على نكهة أفضل وقدرات علاجية أفضل.

2. التوت

مليء بفيتامين C والبوتاسيوم، والتي تعمل كمضادات أكسدة، ومن المؤكد أن تأثيرها الكبير في إزالة السموم يقلل من الإفراط في إنتاج المخاط في جسمك.

3. الأناناس

الأناناس

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يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو بروتين مفيد حقاً في التخلص من المخاط والحصول على أفضل النتائج.

4. بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين من مضادات الأكسدة الشائعة فإن تناول بعض بذور اليقطين يقلل من تدفق المخاط، ويساعدك على التنفس بسهولة أكبر.

5. البصل والثوم

البصل والثوم ممتازان ضد الالتهابات والسموم، ويساعدان على التخلص من المخاط ومفيدان لجسمك بطرق أخرى أيضاً.

ضيق التنفس



