شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح 5 أعراض لنقص فيتامين «ب 12» في الجسم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف استشاري الباطنة والغدد الصماء وداء السكرى الدكتور ناصر الجهني، عن 5 أعراض لنقص فينامين “ب 12” بالجسم.
وأوضح الجهني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن أعراض نقص فيتامين “ب 12” هي: “تنميل أو وخز في اليدين أو القدمين – صعوبة في المشي أو عدم التوازن – ضعف – فقر دم- فقدان الذاكرة”.
وتابع: “إذا كنت نباتيًا أو خضعت لجراحة إنقاص الوزن أو كنت تعاني سوء امتصاص الطعام اطلب التحليل فإن العلاج المبكر مهم”.
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