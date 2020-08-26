"الصحة" الروسية تُصرح بإنتاج لقاح "سبوتنيك في" ضد "كوفيد 19" على شكل مسحوق

منحت وزارة الصحة الروسية، معهد "غاماليا" الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، تصريحا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، على شكل مسحوق، وفي هذا الصدد قال المكتب الإعلامي للصحة الروسية في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أصدرت شهادة تسجيل للقاح "غام-كوفيد-فام-ليو" الذي طوره مركز "غاماليا" و"يتم إنتاجه على شكل مادة جافة لتحضير محلول قابل لحقنه في العضل".



وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق من اليوم، تصريحا يسمح للمركز بإجراء الاختبارات السريرية على اللقاح في مرحلة ما بعد تسجيله رسميا، ويتوقع أن تحصل مستشفيات عاصمة موسكو على اللقاح في 3 سبتمبر/أيلول القادم لتنطلق الاختبارات في 4-5 من نفس الشهر، حيث يُذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت اللقاح في 11 أغسطس الماضي ليصبح أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.

قد يهمك أيضاً :