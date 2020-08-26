إنفوجراف.. 10 فوائد للمانجو "ملكة الفواكه"

الخليج 365الأربعاء 2020/8/26 03:26 م بتوقيت أبوظبي
تعتبر المانجو أو ملكة الفواكه كما يطلق عليها، من الفواكه الصيفية التي يفضلها كثير من الناس، نظرًا لمذاقها اللذيذ، فضلًا عن احتوائها على العناصر الغذائية اللازمة لصحة الإنسان.
وتحتوي المانجو على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية، خاصةً سرطان القولون والكبد.
كما تعتبر المانجو الاختيار الأمثل لمرضى القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على مادة البكتين، التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، فضلًا عن البيتا كاروتين والبوتاسيوم، وكلاهما يساهمان في الوقاية من خطر الإصابة بالنوبات والجلطات القلبية.
كما تتضمن المانجو على العديد من الفوائد الصحية الأخرى يوضحها الإنفوجراف التالي:
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