شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتصل من هاتفك حال غياب إشارات الشبكة الخلوية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاني مستخدمو الهواتف في بعض الأحيان من مشكلات غياب إشارات الشبكات الخلوية، وهم في أمس الحاجة لاستعمال هواتفهم للاتصال بالآخرين، فما هي الوسيلة للتعامل مع هذه المشكلات؟

الخبير التقني ورئيس شركة Telecom Daily، دينيس كوسكوف: قال إن هناك العديد من التطبيقات المخصصة للأجهزة الذكية، والتي يمكن الاعتماد عليها لإجراء الاتصالات عبر شبكات الـ Wi-Fi في مثل هذه الحالات، ومن أشهر هذه التطبيقيات تطبيق Wi-Fi Calling على سبيل المثال، فعن طريقه يمكن الاتصال بأرقام الهواتف الخلوية والأرضية.

وهو ما سيكون حلا لمشكلات ضياع إشارة الشبكات الخلوية، أو تتوقف الهواتف فجأة عن التعرف على بطاقات SIM الموجودة فيها.

وأضاف الخبير التقني ورئيس شركة Telecom Daily، أن «هناك تطبيقات أخرى تستخدم للمراسلة والاتصال عبر الإنترنت مثل WhatsApp وTelegram، لكن هذه التطبيقات تمكن المستخدم من الاتصال بالأشخاص الذين يملكون مثلها في هواتفهم أو أجهزتهم الذكية أيضا.

وفي حال فقدان الهاتف للاتصال بالشبكات الخلوية أو شبكات الإنترنت اللاسكية فجأة في أماكن تعمل فيها تلك الشبكات بشكل جيد، ينصح بعض الخبراء المستخدمين بإعادة إقلاع هواتفهم عبر الإعدادات أو تفعيل «وضعية الطيران» لمدة قصيرة ثم إلغاء تفعيل الميزة الأمر الذي ينشط اتصال الأجهزة بالشبكات.

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