شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج 500 مليون جرعة سنويا من لقاح مودرنا لـ كورونا ومليار جرعة فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة موردنا Moderna إنها اختتمت محادثات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي لتزويد 80 مليون جرعة من لقاح فيروس كوروناCOVID-19 المرشح، والذى يخضع حاليًا للاختبار فى المرحلة الأخيرة من التجارب، وذلك وفقا لموقع شركة موردنا، مؤكدة أنها تعمل على توسيع نطاق التصنيع العالمي لتكون قادرة على تقديم حوالي 500 مليون جرعة سنويًا وربما يصل إلى مليار جرعة سنويًا بدءًا من عام 2021.

وقالت الشركة إن الاتفاقية المحتملة تنص على خيار للدول الأعضاء لشراء 80 مليون جرعة إضافية من لقاح مودرنا لفيروس كورونا mRNA-1273 لما مجموعه 160 مليون جرعة، دون الكشف عن الشروط المالية للاتفاق.

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وتعتبر شركة مودرنا خامس شركة يجرى الاتحاد الأوروبى محادثات معها، بعد سانوفى/ جلاكسو، وجونسون آند جونسون، وكيورفاك، واتفاقية شراء مع .AstraZeneca

وقالت مودرنا إنها تعمل مع شركاء تصنيع في سويسرا، وإسبانيا لإنتاج اللقاح خارج الولايات المتحدة، موضحة بأنها واحدة من الشركات القليلة التي لديها مرشحين للقاحات فى مرحلة متأخرة من الاختبارات، إنها فى طريقها لإكمال تسجيل نحو 30 ألف مشارك في الدراسة في سبتمبر.

في وقت سابق من هذا الشهر، وقعت الشركة اتفاقية مع الولايات المتحدة، لتزويد 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا COVID-19 المحتمل بحوالي 1.5 مليار دولار.